Video | Un turista argentino murió en Hawái tras saltar desde un peligroso acantilado: quién era

Un turista argentino murió tras saltar desde un acantilado al mar en Hawái. La víctima era ex jugador de rugby del Club San Isidro. Un video registró el fatal momento en el que el joven se arrojó al agua.

La trágica muerte se conoció en las últimas horas, pero sucedió el sábado en la Isla de Oahu, al este de Honolulu.

Entonces, Santiago Bourdieu– de 28 años- se había decidido por vivir la adrenalínica experiencia de saltar desde el famoso Spitting Cave, una formación rocosa que desciende abruptamente hacia el océano.

Tras el vertiginoso salto, la preocupación se dispersó rápidamente entre los espectadores ya que el joven profesor de educación física no salía a la superficie.

Inmediatamente, comenzó una intensa búsqueda entre sus amigos y el personal de seguridad oceánica de Honolulu, que halló unos quince minutos más tarde el cuerpo.

El momento en el que el turista saltó al mar. Foto: captura.

Quienes conocen el lugar apuntaron que se trata de una zona peligrosa, repleta de piedras y fuertes corrientes.

«Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver”, expresó un usuario en redes.

La despedida al turista argentino que murió en Hawái tras saltar desde un acantilado

Luego de que se diera a conocer la triste noticia, varias entidades deportivas emitieron comunicados para expresarse sobre la dolorosa pérdida.

Uno de ellos fue el San Isidro Club que publicó en sus redes sociales: “Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento. Santi fue jugador camada 96 y también colaboraba como PF en nuestras divisiones juveniles. ¡Se lo va a extrañar!”.

También se sumó a la despedida la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): “El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex jugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza”.

Con información de Noticias Argentinas