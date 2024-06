Video | ¿Ya te lo cruzaste?: así atiende el robot mozo en una estación de servicio en Roca

Hace unos meses, una estación de servicio de Roca implementó un nuevo sistema de atención a través de un mozo robot. En los últimos días el novedoso «trabajador» volvió a aparecer en las mesas del lugar y causó sorpresa en los clientes que esperaban sus pedidos.

El innovador mozo «trabaja» en la estación ubicada sobre Ruta 22 y Avenida Roca y de forma automática hace el reparto de comida a los clientes que esperan en su mesa.

El mozo se dirige a los comensales que solicitaron su pedido e interactúa un poco con ellos para que retiren su bandeja con comida. Una vez que los clientes retiran el pedido, el robot se da vuelta y se vuelve al mostrador.

«Estaba sentada esperando mi comida y me parecía raro que no llegue el pedido. De repente me sorprendí con la llegada del robot a mi mesa con mi pedido», expresó una clienta del lugar.

El robot llama la atención ya que no se ha visto este tipo de equipamiento tan moderno en las estaciones de servicio o en otros lugares de atención de la región.