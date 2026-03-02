Viedma y Patagones recuperan conexión clave: reabrió el Puente Ferrocarretero tras más de un mes de obras
Tras más de un mes de obras, el emblemático puente recupera seguridad, iluminación y pavimento renovado para vecinos y turistas.
Después de casi seis semanas de trabajos intensivos, quedó habilitado al tránsito vehicular el Puente Ferrocarretero, uno de los principales puntos de conexión entre Carmen de Patagones y Viedma.
La reapertura marca el fin de un plan integral de mantenimiento que buscó garantizar mayor seguridad y comodidad para todos los que cruzan diariamente la comarca.
La intervención incluyó la remoción del hormigón y adoquines originales, reparación completa de la calzada, colocación de nuevo pavimento, pintura, mejoras en la iluminación y limpieza general de la estructura.
Las tareas se realizaron de manera coordinada entre la Municipalidad de Patagones, la Municipalidad de Viedma y Tren Patagónico, destacando la articulación entre los municipios para optimizar la transitabilidad.
El final de las obras permite mayor fluidez y seguridad en la conexión entre ambas ciudades
El puente había sido totalmente cerrado al tránsito desde el lunes 19 de enero, como parte del plan integral de mantenimiento, obligando a los conductores a desviar su recorrido por el Puente Basilio Villarino, donde se registró un aumento en el flujo de vehículos. Con la reapertura, se espera un regreso a la normalidad y mayor fluidez en el tránsito.
