Viedma y Patagones recuperan conexión clave: reabrió el Puente Ferrocarretero tras más de un mes de obras

Después de casi seis semanas de trabajos intensivos, quedó habilitado al tránsito vehicular el Puente Ferrocarretero, uno de los principales puntos de conexión entre Carmen de Patagones y Viedma.

La reapertura marca el fin de un plan integral de mantenimiento que buscó garantizar mayor seguridad y comodidad para todos los que cruzan diariamente la comarca.

La intervención incluyó la remoción del hormigón y adoquines originales, reparación completa de la calzada, colocación de nuevo pavimento, pintura, mejoras en la iluminación y limpieza general de la estructura.

Las tareas se realizaron de manera coordinada entre la Municipalidad de Patagones, la Municipalidad de Viedma y Tren Patagónico, destacando la articulación entre los municipios para optimizar la transitabilidad.

El final de las obras permite mayor fluidez y seguridad en la conexión entre ambas ciudades

El puente había sido totalmente cerrado al tránsito desde el lunes 19 de enero, como parte del plan integral de mantenimiento, obligando a los conductores a desviar su recorrido por el Puente Basilio Villarino, donde se registró un aumento en el flujo de vehículos. Con la reapertura, se espera un regreso a la normalidad y mayor fluidez en el tránsito.