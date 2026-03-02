Viedma amplía la línea «E» del transporte público: nuevas paradas y más conectividad entre barrios

Desde este martes 3 de marzo, la línea «E» del transporte público de Viedma ampliará su recorrido, en el marco de las políticas municipales para fortalecer la movilidad urbana y acercar servicios a los barrios de la ciudad.

La extensión permitirá que el colectivo continúe por calle 30 hasta la 41, gire por calle 20 hasta la 33, avance hasta la calle 4 y siga hasta la 19, para luego tomar Osvaldo Pugliese hasta la calle 13, donde retomará su circuito habitual.

Con esta modificación, se suman nuevas paradas en puntos estratégicos: 30 y 25, 30 y 33, 30 y 41, 41 y 20, 20 y 33, 33 y 14, 33 y 4, 4 y 25, 4 y 19 y 19 y Osvaldo Pugliese. La medida amplía el alcance del servicio, acercándolo a más vecinos y vecinas.

Desde el Municipio informaron que el pasaje general tiene un valor de $1.300, mientras que el estudiantil es de $325.

El Municipio optimiza recorridos para facilitar el acceso al transporte público

La Municipalidad destacó que la decisión forma parte de una planificación sostenida para garantizar el acceso al transporte como un derecho y como herramienta de integración social, educativa y laboral.

En ese sentido, se subrayó el trabajo conjunto con la empresa concesionaria para optimizar recorridos y responder a las necesidades de los barrios.

Desde el municipio señalaron que «la movilidad no solo implica trasladarse de un punto a otro, sino también generar igualdad de oportunidades y acortar distancias entre los distintos sectores de Viedma».