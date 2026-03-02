ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Viedma afectada por la tormenta: Edersa desplegó cuadrillas para restablecer el servicio eléctrico

El temporal dejó a gran parte de la ciudad sin luz, con ráfagas de viento de más de 60 km/h, granizo y lluvias intensas. Las cuadrillas de Edersa trabajan para normalizar el servicio.

Redacción

Postes y cables derribados por ráfagas de viento y granizo en la capital rionegrina. Foto: gentileza Edersa.

Tras la intensa tormenta que azotó Viedma en la noche del domingo, la distribuidora eléctrica Edersa desplegó todos sus recursos y cuadrillas, incluso contratadas, para enfrentar los daños y restablecer el suministro.

La fuerza del temporal dejó un escenario crítico: postes de media y baja tensión quebrados, cables cortados, árboles y ramas sobre transformadores, y chapas de techos esparcidas que afectaron la red eléctrica.

Anoche, las cuadrillas lograron restablecer el servicio en toda la zona urbana. Este lunes, el trabajo continúa en los sectores más afectados:

  • Ruta 3, hacia Idevi.
  • La Lobería y El Cóndor, cerca de la toma de agua de DPA, reemplazando postes caídos.
  • Guardia Mitre, donde hubo cortes en media tensión.
Granizo en La Lobería. Foto: gentileza Susana Montecinos.

Fuerte temporal en Viedma: las ráfagas superaron los 60 km/h

El temporal estuvo marcado por ráfagas que superaron los 60 km/h, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y lluvias torrenciales en cortos períodos, complicando la labor de las cuadrillas.

Postes quebrados y cables caídos tras el temporal que azotó Viedma anoche. Foto: gentileza Edersa.


