Viedma afectada por la tormenta: Edersa desplegó cuadrillas para restablecer el servicio eléctrico

Postes y cables derribados por ráfagas de viento y granizo en la capital rionegrina. Foto: gentileza Edersa.

Tras la intensa tormenta que azotó Viedma en la noche del domingo, la distribuidora eléctrica Edersa desplegó todos sus recursos y cuadrillas, incluso contratadas, para enfrentar los daños y restablecer el suministro.

La fuerza del temporal dejó un escenario crítico: postes de media y baja tensión quebrados, cables cortados, árboles y ramas sobre transformadores, y chapas de techos esparcidas que afectaron la red eléctrica.

Anoche, las cuadrillas lograron restablecer el servicio en toda la zona urbana. Este lunes, el trabajo continúa en los sectores más afectados:

Ruta 3 , hacia Idevi .

, hacia . La Lobería y El Cóndor , cerca de la toma de agua de DPA, reemplazando postes caídos.

y , cerca de la toma de agua de DPA, reemplazando postes caídos. Guardia Mitre, donde hubo cortes en media tensión.

Granizo en La Lobería. Foto: gentileza Susana Montecinos.

Fuerte temporal en Viedma: las ráfagas superaron los 60 km/h

El temporal estuvo marcado por ráfagas que superaron los 60 km/h, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y lluvias torrenciales en cortos períodos, complicando la labor de las cuadrillas.