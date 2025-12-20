Vista Alegre redefine su perfil productivo y urbano

Vista Alegre celebra sus 30 años de vida institucional en un escenario marcado por el crecimiento urbano, la expansión de servicios y un proceso de reorganización del Estado municipal. La fecha funciona como un punto de balance para revisar obras, políticas públicas y líneas de trabajo que se desarrollaron en los últimos años, en una localidad que combina una fuerte identidad productiva con nuevos desafíos asociados a su ubicación estratégica en la Región Confluencia.

Fotos: Florencia Salto.-

En ese marco, el intendente José Asaad realizó un repaso de los principales ejes de gestión, con foco en aspectos administrativos, sociales, productivos y de infraestructura.

Ordenamiento Municipal

Uno de los puntos centrales señalados fue el ordenamiento interno del municipio. Según detalló el jefe comunal, en los últimos dos años se avanzó en la capacitación del personal administrativo, la definición de roles y funciones, la implementación de evaluaciones de desempeño y la regularización de trámites previsionales pendientes.

“En estos dos años avanzamos en ordenar el municipio, profesionalizar áreas clave y mejorar la eficiencia administrativa”, indicó.

Este proceso permitió, según explicó, mejorar los tiempos de respuesta y organizar áreas que durante años funcionaron sin planificación ni seguimiento sistemático.

Servicios esenciales

En materia de servicios públicos, Vista Alegre presta de manera directa la recolección de residuos y el servicio de agua potable, sin intermediación de empresas privadas ni entes provinciales. Al asumir, la gestión identificó falencias estructurales en ambos sistemas.

En el caso de los residuos, se incorporaron dos nuevos camiones recolectores, lo que permitió ampliar recorridos y acompañar la expansión del ejido urbano y la creación de nuevos barrios.

Respecto al agua potable, el municipio realizó una inversión considerada histórica, con la compra de bombas, la renovación de cañerías y el mantenimiento integral de sistemas que se encontraban obsoletos.

“Hacía más de 20 años que no se realizaban inversiones de esta magnitud en el sistema de agua”, explicó Asaad.

Además, se avanzó en mejoras parciales del sistema cloacal en el sector norte y se continúa trabajando en proyectos para Vista Alegre Sur y el barrio Costa de Reyes, uno de los sectores con mayores demandas de infraestructura.

Políticas sociales

Otro de los ejes destacados fue el abordaje social, con políticas orientadas a distintos sectores de la comunidad. En el ámbito deportivo, más de 900 chicos y chicas participan actualmente de actividades organizadas en espacios municipales y clubes locales, como el predio Marcelo Sisi, el Polideportivo SAF N.º 2 y el Club Vista Alegre Norte.

Estas acciones se complementan con políticas de contención social, como la garantía de la taza de leche en clubes y espacios comunitarios, y con el funcionamiento de la Casa de la Mujer, que brinda acompañamiento social, psicológico y laboral.

Educación

Intendente José Asaad. Foto: Florencia Salto.-

En el plano educativo, el municipio sostiene tareas de mantenimiento permanente en los establecimientos escolares, en articulación con el Consejo Provincial de Educación. Esta línea de trabajo busca garantizar condiciones edilicias adecuadas durante todo el año.

En ese contexto, la puesta en funcionamiento del CPEN N.º 33 aparece como uno de los hitos recientes en materia educativa, orientado a fortalecer la oferta local y evitar traslados diarios de estudiantes a otras localidades.

Producción

Vista Alegre conserva una identidad productiva ligada a la fruticultura, con presencia de grandes empresas dedicadas a la producción de fruta de pepita y carozo, y un entramado de chacareros que continúan trabajando dentro del ejido urbano.

A este perfil se suma la horticultura, sostenida en gran parte por familias y comunidades bolivianas que abastecen al mercado concentrador de la provincia del Neuquén.

En los últimos años, la localidad comenzó a integrarse de manera más directa al desarrollo de Vaca Muerta, a partir de su ubicación sobre las rutas 51 y 67. Esto favoreció la radicación de empresas y servicios, así como el impulso de parques industriales privados y el fortalecimiento del Parque Industrial Municipal.

El crecimiento de Vista Alegre se vincula también a la mejora de la conectividad vial con Centenario, Empalme y el corredor hacia Vaca Muerta. En paralelo, se avanzó en el fortalecimiento de la seguridad, con la creación de la Comisaría N.º 49, la incorporación de cámaras y un sistema de prevención municipal que trabaja de manera coordinada con la policía.

Trabajo y diversificación

Vista Alegre mantiene una identidad productiva clara, construida a partir del trabajo de generaciones. Grandes empresas frutícolas, chacareros, pequeños productores y comunidades dedicadas a la horticultura sostienen una economía ligada a la tierra y al esfuerzo.

“Nuestra identidad está forjada por el trabajo y la producción”, sostuvo Asaad. “Eso es gracias a las grandes empresas que nos acompañan y también por los chacareros y por las familias que, con enorme sacrificio, siguen produciendo alimentos dentro del ejido”.

A ese perfil histórico se suma hoy el impacto del desarrollo de Vaca Muerta, que la localidad decidió acompañar con planificación.

“No miramos este proceso desde afuera”, afirmó. “Nuestra ubicación estratégica sobre las rutas 51 y 67 permitió la instalación de empresas y parques industriales, con un objetivo claro: generar mano de obra local y empleo genuino”.

Vista Alegre se piensa hoy como parte activa de la Región Confluencia, dejando atrás una lógica aislada.

“Queremos ser una localidad que brinde servicios y oportunidades, no solo a sus vecinos, sino a toda la región”, finalizó el intendente.