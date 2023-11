El balotaje pone en pausa las reservas y los precios para el verano en Bariloche

Años atrás, para esta época el nivel de reservas para la temporada de verano despertaba el optimismo entre los operadores turísticos en Bariloche. En esta oportunidad, aunque las consultas abundan, las reservas son contadas. Se espera que el panorama cambie recién después del balotaje el 19 de noviembre.

Los referentes turísticos entienden que el público nacional aplazó la toma de decisiones respecto de sus vacaciones a la espera de ver cómo se dirime no sólo la cuestión electoral sino la cuestión económica.

“La gente supedita al proceso electoral la decisión de un gasto importante en ocio y recreación. No es algo básico ni primario”, señaló Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

“Estimamos que, a partir del proceso electoral -agregó-, se retomarán los volúmenes de venta habituales de la plaza. Pero en este momento estamos rezagados. Años atrás, entre octubre y noviembre ya teníamos un volumen de venta de verano. La sensación ahora es que viene demorada la decisión”.

El letargo de las reservas por parte del público argentino, estiman, se compensará con la visita de brasileños, uruguayos, chilenos y visitantes del Hemisferio Norte atraídos por la conveniencia cambiaria.

Bariloche tuvo una alta afluencia de turistas todo el año, pero ahora la incertidumbre económica y política pone en pausa las decisiones para el verano. Foto: Chino Leiva

La dilación de las reservas por parte del público nacional coincide además con la falta de precios. Si bien se pueden encontrar algunos precios de alojamientos en las páginas web de búsquedas, el tarifario de las excursiones solo rigen hasta el 31 de diciembre. Los valores con posterioridad a esa fecha no se conocen.

“Toda la plaza turística está reactiva a las medidas y al desarrollo de la inflación. No puedo vender un servicio sin un nivel de certeza del costo de prestación de ese servicio. Posiblemente muchas reservas estén demoradas porque no hay precios. La gente puede reservar un hotel, pero no muchas otras cosas. Somos una cadena de complementos”, acotó Lago.

Las excursiones lacustres tradicionales tienen tarifas definidas solo hasta el 31 de diciembre. Foto: Archivo

Los operadores creen que el contexto inflacionario hará que el nivel de consumo promedio sea más bajo. Entienden que los visitantes realizarán menos actividades turísticas rentadas como excursiones o reducirán las salidas a locales gastronómicos.

“Será una respuesta esperable de quienes cuidan el presupuesto. Si aumentan los pasajes, la gente seguramente piense en movilizarse en sus propios vehículos. Aunque habrá que ver si hay combustible”, indicó Lago.

La tendencia a los hostels

La situación en campings y hostels es más auspiciosa ya que después de las elecciones generales, se concretaron varias reservas con la intención de congelar el valor.

En los últimos años, este segmento juvenil sedujo cada vez más a las familias. Muchas optan por pernoctar en hostels en vez de alquilar una cabaña para abaratar costos.

Los hostels son el tipo de alojamiento que busca mucho la juventud y se colman en verano. Foto: Chino Leiva

Valeria Waroquiers, presidenta de la Asociación de Hostels Bariloche, aclaró que cambiaron las condiciones en el actual contexto inflacionario. En su camping Petunia, por ejemplo, tomaba reservas con una 30% del valor total para congelar la tarifa -que se terminaba de rendir en el momento del ingreso-. “Esto hoy no se puede mantener. Hoy si la gente desea congelar, abona el 100% o, un porcentaje y lo restante, al precio de la tarifa en ese momento”, precisó.

Aseguró que los valores aumentaron entre un 120 y 150% entre septiembre de 2022 y 2023. “La gente quiere congelar un precio para el verano. Pero ¿qué precio ponemos? Con respecto a lo que salía en enero del año pasado, en mi caso decidí aumentar hoy un 140% para una reserva para enero. Pero probablemente ese precio cambie en enero”, consideró.

Waroquiers auspició una buena temporada de verano, tal como ocurre desde la pandemia, aunque advirtió que probablemente, caiga “el consumo de los extras, como excursiones, salidas a comer afuera”.

La oferta hotelera para una familia de 4, parte desde $50.000

Según el sitio de búsqueda de oferta hotelera Booking, una familia tipo (dos adultos y dos menores) pagará por una noche de alojamiento a partir de 50 mil pesos (en un apart tres estrellas) en enero. Los valores van hasta los 108.000 pesos (por ejemplo, por una cabaña de cuatro estrellas).

En Despegar, esta semana se podía conseguir un pasaje en avión para la primera semana de enero cuesta 69.925 pesos en Aerolíneas Argentinas y Flybondi , 86.758 pesos, en Jetsmart. Los precios varían a medida que crece la demanda. Las tarifas de excursiones están vigentes hasta el 31 de diciembre. Todavía no hay información para el verano.

En la zona oeste de Bariloche se concentran los complejos de cabañas.

Hoy, una excursión a Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes cuesta 34.000 pesos, a Puerto Blest y Cascada Los Cántaros, 40.000 pesos, al cerro Catedral, 8200 pesos y al cerro Tronador, 22.000 pesos.

Tampoco hay un tarifario para alquilar un auto durante el verano. Pero muchas empresas optan por congelar el valor si se adelanta el 100% del pago. Hoy, el alquiler de un auto básico cuesta 25.000 pesos por día (el año pasado para esta misma época, el precio alcanzaba los 15.000 pesos).

“Nuestra actividad está regida por los precios de los vehículos con lo cual si los precios de los autos no están determinados y van cambiando, es difícil establecer una tarifa. Las tarifas se van modificando continuamente”, planteó Gerardo Flores, presidente de la Cámara de Alquiladoras de Autos de Bariloche.

Dijo que 10 años atrás, el turista alquilaba un auto con dos meses de anticipación. La tendencia actual es a alquilar en el momento del viaje.