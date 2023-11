Las Grutas: para el finde largo del balotaje esperan a turistas de Buenos Aires, el Alto Valle y Neuquén

Este ‘finde’ extra largo, que coincide con el balotaje, el destino espera tener movimiento turístico. No será el que se preveía antes de que el feriado coincidiera con la segunda vuelta electoral, pero, pese a esto, no todos cancelaron las reservas pactadas y habrá visitantes en las playas.

“Abrirán sus puertas un 30% de los departamentos y complejos que operan en el verano. Y de ese número ya hay un 5% de reservas tomadas. No es una gran cifra pero significa que una parte del público mantuvo su idea de viajar, aunque las elecciones sean el domingo 19” dijo Carlos Rivas, uno de los referentes de la asociación de extrahoteleros.

La hotelería también tendrá ocupación. “En esta época trabajamos con contingentes, y aunque por estos días nos deja uno de los grupos el ‘finde’ entra otro. No todas las reservas se cayeron por el balotaje” explicó un hotelero de la tercera bajada.

La mirada de los prestadores, sin embargo, es dispar, porque muchos sintieron el impacto tras las elecciones generales, ya que venían con muchos cierres de tratos y consultas previas, pero la novedad de que el 19 se votaría nuevamente provocó un cambio de planes.

“Estaba esperanzado en que habría más gente que en el último ‘finde’ largo de octubre. Pero tras la novedad de la segunda vuelta electoral se frenaron los llamados y se cayeron las reservaciones pactadas. En mi caso lo electoral pesó” contó Enrique Alderete, dueño de un complejo céntrico.

Una visión opuesta aporta la propietaria de la “Posada Gaudí”, ubicada frente a la bajada de Los Acantilados. “Tengo visitas previstas de turistas de Buenos Aires, Santa fe, Chubut y del Alto Valle de Río Negro” aseguró.

La buena noticia para la villa turística, sin embargo, no es un buen augurio en lo que respecta al ejercicio cívico. Ocurre que, los que viajen, desistirán de acudir a las urnas. Los que se encuentren a 500 km de su lugar de origen deberán justificar la ausencia alegando la distancia en alguna comisaría de la zona o ante el tribunal electoral. Pero los que realicen turismo de cercanía no tendrán justificativo alguno, y tendrán que abonar la multa por no presentarse a votar, y estar atentos a algunos trámites que, a futuro, podrían llegar a complicarse al requerir la presentación de la constancia de voto.