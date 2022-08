Vuelan las quejas por las reprogramaciones de Flybondi en la región

“Paren de reprogramarme el vuelo. Ya van cinco veces”. “Varada en Neuquén hace cuatro días. Nadie te responde”. “Estaría bueno que cuando te cambian el vuelo, respeten los días. Me iba tres días y me cambiaron el vuelo. Ahora son 6, doble gasto que tengo que pagar yo. Una vergüenza”. Los mensajes de pasajeros indignados en las redes sociales de la empresa Flybondi desbordan.

Bariloche no fue la excepción. Fuentes del aeropuerto advirtieron que se registraron muchas reprogramaciones por parte de esa compañía especialmente durante las vacaciones de invierno.

José Miranda viajaba el domingo 17 de julio a las 17, desde Buenos Aires hasta Bariloche, y regresaba una semana después. “Tuvimos tres reprogramaciones en el viaje de ida y otras tres a la vuelta. Mientras esperábamos para embarcar en Aeroparque, una señora que estaba sentada al lado de nosotros nos contó que su vuelo era el día anterior al mediodía, pero se lo habían reprogramado para el día siguiente. La impresión es que juntan vuelos”, resumió Miranda.

Celina es barilochense y estudia una carrera universitaria en Buenos Aires. Tenía previsto pasar las vacaciones de invierno y su cumpleaños en Bariloche. “El vuelo salía a las 12.30. Estaba todo bien y nos subimos al avión. Estaba lleno de turistas. Nos hicieron esperar como media hora arriba diciéndonos que había neblina y no se podía viajar. Y nos hicieron bajar”, contó la joven.

Al consultar al chofer del colectivo que los trasladó hasta el aeropuerto, “nos dijo que solo los aviones de Aerolíneas salían porque son los únicos que están aprobados para salir. A las 5.30 nos cancelaron el vuelo y tuve que sacar un pasaje en otra aerolínea”.

Leonardo Cogozzo, de San Martín, provincia de Buenos Aires, aseguró que este año tuvo inconvenientes en dos ocasiones. En ambos casos, aclaró, había sacado los pasajes con mucha anticipación. “Me cancelaron el vuelo del 18 de marzo cuando viajaba al Mundial de Motocross en La Angostura. Tuve que viajar en auto para no perder actividades y hospedaje que ya tenía pago. Y tuve que cancelar el alquiler del auto, pagando una multa de 12 mil pesos ya que me avisaron con menos de 48 horas que mi vuelo de había cancelado. Todavía espero el reembolso”, contó.

Capacidad 7 vuelos Boeing 737-800 tiene la compañía, que se ofrece en las redes como una línea “ultra lowcost”.

El segundo vuelo que le cancelaron correspondía a las vacaciones de invierno. Junto a su esposa y su hija de 5 años tenían previsto viajar el 23 de julio, pero la compañía reprogramó para dos días más tarde. “Ya tenía reservada una casa y un ascenso al cerro con alquiler de equipos y clases. No perdí nada de eso ya que salí un día antes en auto para llegar el mismo día que llegaba el avión. Nunca más”, sentenció Cogozzo.

Mercedes Rivas decidió sacar el “ultra pase” de Flybondi. “Tenía cinco pasajes para usar en un año. En todos, me cambiaron el horario o el aeropuerto. Para mi último viaje me cambiaron cuatro veces el horario. Me pasaron un vuelo para el día siguiente y tuve que cancelar reservas y un auto de alquiler. Por suerte, en Salta que era nuestro destino de vacaciones, nos reconocieron todo porque no éramos los únicos”, relató la mujer.

“Siempre trato de sacar vuelos a Aeroparque -continuó- porque tomar un remis para ir hasta Ezeiza es un gasto enorme. Cuando intenté cambiar el vuelo, me dicen que los cambios están permitidos solo por modificaciones de horarios, no de aeropuertos. Fue mi última experiencia con la empresa”.

Este diario intentó comunicarse con los representantes de Flybondi, pero hasta el momento, no tuvo respuestas a las consultas.

Sistema poco protector

El abogado especialista en Derecho al Turismo Diego Benítez advirtió que en el último mes muchos de sus colegas consultaron sobre inconvenientes en vuelos de Flybondi. Dijo que la Defensoría de Neuquén registró un crecimiento de quejas, especialmente durante las últimas vacaciones de invierno.

“Desde que la meteorología dejó de ser una condición de asistencia en los aeropuertos nacionales se convirtió en un gran problema. A eso se suman las reprogramaciones. Tenemos una gran carencia de legislación protectora de los derechos de los pasajeros”, recalcó Benítez.

Explicó que “en el contrato de transporte aéreo se aplica al código aeronáutico cuya competencia son los juzgados federales. Por eso, son pocas las cuestiones que se pueden denunciar en Defensa del Consumidor”.

Benítez señaló que es posible acudir a un juzgado provincial, siempre y cuando se adquiera el pasaje a través de una agencia de viajes. “¿Cuál es el panorama? Tenemos un sistema muy poco protector de los derechos y muy distinto al de Brasil, donde por meteorología, por ejemplo, los pasajeros tienen derecho a la asistencia”.

Puso como ejemplo que en una reprogramación en Argentina no hay plazos definidos para devolver el importe pagado. En Europa, en cambio, la devolución debe realizarse en 7 días.