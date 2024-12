Ya están operativos los cinco medios aéreos en la región cordillerana para combatir los incendios forestales

La región de Patagonia Norte inició la temporada alta de incendios forestales con los mejores pronósticos: las previsiones del riesgo altísimo a partir de diciembre quedaron atrás. Sin embargo, las autoridades insisten en que no hay que confiarse.

Este año, la zona cordillerana recibió intensas nevadas y lluvias a partir de mayo que se extendieron a junio. Sin embargo, los dos meses siguientes resultaron secos. En septiembre, se registró un alto nivel de nieve y precipitaciones que favorecieron las condiciones, pero hay temor por el fenómeno de La Niña para los próximos meses.

«Hasta hace unas semanas atrás, había una tendencia muy mala, negativa sobre cómo iban evolucionando los indicadores. Con las últimas lluvias, hubo una caída abrupta de los indicadores que permitieron dar un respiro para el avance de la temporada«, advirtió Jorge Heider, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

«Esto -agregó- no significa que no habrá incendios. Estamos en la temporada alta de incedios en Patagonia, con escasez de precipitaciones, altas temperaturas y un bajo contenido de humedad y vientos. Todo esto, sumado a la negligencia de la gente, forma un cóctel importante. No siempre hay intención de prender fuego, pero surgen accidentes».

Heider aseguró que hay «una buena articulación con los equipos técnicos y operativos de las provincias de la Patagonia»: «Hace dos meses iniciamos una serie de reuniones sistematizadas cada 15 días, ajustando la agenda de las cinco provincias sumando a Parques Nacionales. De esa manera, tenemos un ida y vuelta fluído».

Días atrás, Bariloche ya recibió el avión turbohélice con capacidad para más de 3 mil litros de agua y un helicóptero con helibalde, apto para el traslado de los brigadistas. Ambos medios aéreos ya están operativos. El Bolsón y Esquel también cuentan con un avión turbohélice y Trevelin, con un helicóptero.

«Fueron alquilados por toda la temporada con la posibilidad de prorrogarse. Siempre se presentan entre 4 y 6 empresas a las licitaciones que cotizan y en su mayoría, prestan servicios a otros países como Chile, Argelia, Alemania y España», recalcó y agregó: «Nuestra idea es que a fines de diciembre y comienzos de enero, a medida que las temperaturas suban y las precipitaciones bajen, podamos sumar más medios aéreos».

Respecto a los pronósticos, Heider reconoció que «las previsiones cambiaron bastante»: «No quiero asustar, pero tampoco quiero que la gente se relaje. Mejoró el pronóstico y es distinto a lo que nos preocupaba hace dos meses, pero la Patagonia no deja de estar en temporada alta de incendios. Sabemos que habrá fuegos con dificultad de control y que en esta zona, no son simples y llevan una planificación de trabajo importante».

Manifestó que los indicadores de ignición de fines de diciembre y principios de enero marcan altas probabilidades de incendios a causa de tormentas eléctricas. «Se irá evaluando de forma diaria. No solo se envían los pronósticos, se evalúa de forma indirecta el contenido de humedad del material forestal y se interpreta la zona de rango de trabajo con más o menos peligrosidad», señaló.

La modalidad de trabajo cambió este año. Heider manifestó que en Río Negro, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego articula con el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) que es la institución que solicita el despacho de los medios aéreos.