Yo Pienso 2023: dos historias motivadoras de inclusión e innovación en Bariloche

Bajo el lema «Innovación e Inclusión», Fran Bubani y Gino Tubaro participaron de un nuevo ciclo de Yo Pienso organizado por el Diario RÍO NEGRO.

La gobernadora Arabela Carreras inauguró el evento que se llevó a cabo este miércoles en BEC (Bariloche Eventos y Convenciones). «Innovación, tecnología, cuestiones de género, decisiones políticas y gestión pública. Hoy intentamos cruzar estos conceptos para reflexionar sobre nuestra realidad«, dijo la mandataria ante un auditorio conformado principalmente por estudiantes de nivel medio.

Destacó la creación del Parque Industrial, Tecnológico y Productivo al sur de Bariloche. «Acá vivimos del turismo, pero a lo largo de estos años no ha dado lugar para todos. En el parque productivo combinamos actividad productiva con ciencia y tecnología. Esperamos que ese parque nos genere fuentes de empleo y nuevas oportunidades», afirmó.

La gobernadora Arabela Carreras abrió el ciclo Yo Pienso en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Más diversidad, más innovación

En su alocución, Bubani, doctora en Ciencias de la Ingeniería del Instituto Balseiro y referente de políticas de género, inclusión y diversidad, hizo un recorrido por su proceso de transición de género. Se transformó en la primera investigadora trans en la carrera del Conicet.

«Nací en Brasil en 1980 y me asignaron el género masculino porque tenía un pene. Tuve una niñez trans invisibilizada. Al día de hoy me cuesta creer que nadie se haya dado cuenta. Ser nena estaba mal para mí. Eso me decia la sociedad», contó Bubani.

Desde siempre, reconoció, le gustaron las ciencias a fin de entender cómo funcionan las cosas. Bubani estudió ingeniería mecánica en Brasil y fue en ese momento en que tomó consciencia por primera vez de la discriminación por género. «Vi cómo a un compañero varón que hizo un desarrollo matemático y llegó a un resultado le pusieron un 10 y vi cómo a una compañera mujer que llegó al mismo resultado, le pusieron un 8. Eso me impactó mucho«, recordó.

Fran Bubani es la primera investigadora trans en la carrera del Conicet. Foto: Chino Leiva

Años después, cuando obtuvo una beca doctoral en Argentina, supo que ya no podía sostener «su personaje masculino». «No quería hacer la transición por temor a quedarme sin trabajo hasta que ya no pude más. Cuando terminé el doctorado, empecé a consultar especialistas para emprender mi proceso de transición de género», advirtió.

Admitió haber atravesado diversas situaciones de discriminación a lo largo de estos años.

«¿Por qué hablamos de inclusión y diversidad en ciencia? Porque es imposible no asociar innovación, tecnología y diversidad. Cuanta más diversidad hay en los equipos de trabajo, hay mayor innovación«, afirmó Bubani.

En la charla se refirió a los cuestionamientos sobre el futuro del Conicet. «Muchas personas dicen sin conocimiento que el Conicet tiene déficit. ¿Saben cuánto rindió la economía del conocimiento el año pasado? 17 mil millones de dólares. Y el Conicet funciona con una inversión en pesos», planteó.

Y continuó: «¿Saben cuántas empresas de base tecnológica salieron del Conicet? 50 aproximadamente. Esto no es de la noche a la mañana. ¿Saben cuánto invierte Argentina del PBI en ciencia y tecnología? 0,3%. Estados Unidos invierte casi 10 veces más. Es loco que el país más liberal del mundo entienda que sin ciencia no hay futuro. Entonces, cuidado con el cuento del tío. Están vendiendo humo«.

Fran Bubani y Gino Tubaro en el ciclo Yo Pienso. Foto: Chino Leiva

El joven que cumple sueños

«Lo que decimos es que transformamos chicos en superhéroes«. Tubaro, inventor y fundador de ATOMIC LAB, contó cómo realiza prótesis de manos y brazos mediante impresoras 3D para donar a niños y adolescentes de todo el país.

A lo largo de su alocución se sucedieron múltiples imágenes de chicos que recibieron «un brazo de Iron Man o de Hulk». O la de Juan Pablo que logró tocar la trompeta con una prótesis de brazo. O la de otro niño que, al recibir su prótesis, pudo acariciar a su padre. O la de Coca que, con su prótesis, pudo agarrar sus muletas.

«De chico rompía todas las cosas que encontraba en casa hasta que mi mamá me llevó a un taller de inventiva donde podía romper cosas de otras personas. Así fui haciendo inventos hasta que a los 15 años conocí la impresora 3D», comenzó diciendo Tubaro.

En 2011 se topó con el caso de Felipe, un niño de Santa Fé, que había nacido sin una mano. «La madre nos preguntó si podíamos modelar la mano de su hijo. La hicimos 100% gratuita y la mandamos por correo. Al tiempo, nos mandó un video del chico usando una caña de pescar«, indicó.

Desde entonces, el trabajo no cesó. «Pedíamos una foto del muñón y esa foto se transformaba en un diseño 3D», relató. Hasta el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó la labor de Tubaro en una conferencia en Buenos Aires. «Hasta ese momento, no teníamos ingresos. Pero el proyecto se fue transformando en algo internacional. Nos conformamos como una organización que empezó a armar una comunidad. El proyecto fue creciendo y se fueron entregando prótesis en distintas partes del mundo«, especificó.

En 2016, Tubaru lanzó la Navidatón, una maratón solidaria en la que «Papa Noel» recorre el 23 y 24 de diciembre las casas de los chicos que pidieron prótesis. Otro proyecto fue la Argenitón a través de la cual ya lleva recorridos 25 mil kilómetros por todo el país entregando prótesis.

«Hoy importar una prótesis puede demorar entre 3 y 6 meses. Hablamos de dólares. Y las obras sociales ni les cuento qué hacen. Los chicos deben ir cambiando de prótesis porque van creciendo. Con la impresión 3D redujimos costos y tiempos», expuso.