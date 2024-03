YO PIENSO: Cartañá y Schujman llegan para hablar de amores y vínculos, en Neuquén

Qué bueno sería despertarse cada mañana con alguna pequeña ilusión para ese día.

Qué bueno sería incorporar esta intención como un mantra en nuestras vidas.

Y así poder separar lo importante de lo no importante.

Gestionar el tiempo para que nos alcance para lo importante.

Gestionar las emociones.

De esto va el primer YO PIENSO 2024, titulado “Psicología de amores y vínculos”, organizado por Diario RÍO NEGRO para el próximo miércoles 27 de marzo, a las 19, en el salón Rainbow del casino Magic, en Neuquén capital.

La idea es generar un espacio para que dos grandes exponentes de la psicología brinden herramientas al público donde la disertación, la reflexión, el diálogo y las consultas en voz alta sean los ejes del encuentro.

Gabriel Cartañá y Alejandro Schujman serán junto al público presente los protagonistas de “Psicología de amores y vínculos”, entendiendo que son en estas categorías en las cuales los disertantes se desenvuelven extraordinariamente, máxime en un contexto de incertidumbre y crisis como el que hoy vivimos.

“Lo que cambia las formas de vincularse amorosamente no tiene tanto que ver con los problemas. Problemas han existido en todas las épocas y en todos los lugares. Lo que sí cambió es que los tiempos en el mundo de hoy son muy rápidos. Eso hace que vivamos vínculos amorosos que empiezan y terminan de manera abrupta”, sostiene Cartañá, a quien también conocemos por sus populares intervenciones en programas de televisión.

“Te encontrás con personas que dicen: “yo lo amo” o “yo la amo” y “ella o él me ama”, pero “no podemos tener una relación sana”. Porque con el amor solo, no alcanza. Hay que agregar otros atributos a la relación para que sea una digna de ser vivida. No es cierto que el amor todo lo puede. Si a la relación no le agregás buena comunicación, respeto, libertad, compañerismo, fidelidad, confianza, paciencia y pasión, va a ser una relación que no será digna de ser vivida”, agrega Cartañá. “Bueno y de mucho más vamos a hablar con Schujman el 27 de marzo en Neuquén”, invita.

25% de descuento tienen los socios de Club Río Negro.

Él es licenciado en Psicología Clínica, perito Forense del Poder Judicial en los fueros penales, civiles y de familia y docente universitario. Escribió tres unipersonales para teatro: “Cuando la Terapia no Alcanza”, “Cuando lo Simple se Hace Difícil”, “Qué Digo Cuando te Digo Te Amo”. Trabaja en radio como columnista: Radio Continental, Radio Pop y Radio Rock & Pop. Televisión: Canal 9 “Bendita TV”, Canal 13 “Ojos que no Ven”, Canal Telefé “Despedida de Solteros”.

Por su parte, Schujman es licenciado en Psicología, especialista en infancias, juventudes y vínculos; escritor y columnista en diferentes medios de comunicación. Tiene tres libros en su haber “No huyo, solo vuelo”, «El arte de soltar a los hijos” y “Generación NI NI”. Es director de @redasistencialpsi y columnista en el portal Buena Vibra y forma parte del equipo de Te lo digo con onda en Radio LED.

Es un encuentro que promete mucha interacción. Las entradas se pueden adquirir ingresando a miticket.rionegro.com.ar

Se las puede comprar en 3 cuotas sin interés hasta el miércoles 20 de marzo. Los socios Club Río Negro tienen un 25% de descuento.

Este evento organizado por Editorial RÍO NEGRO cuenta con la invitación de Casino Magic Neuquén y el acompañamiento de Nippon Car y Río Negro Radio.