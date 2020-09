Sonia Costantini: “Pensar en invertir en salud es fundamental”

La cardióloga Sonia Costantini fue otra de las profesionales consultadas sobre la situación de la Salud en la ciudad. La requisitoria giró en torno a tres grandes ejes, a saber: desafíos y oportunidades que planteó la pandemia; recursos humanos del sistema y posibilidades de inversión en el sector.

Los principales conceptos vertidos por la profesional médica fueron los siguientes:

• “La situación de pandemia en la ciudad de General Roca sometió a todo el sistema de salud, tanto el público como el privado, a una presión no conocida.

• “La situación expuso los diferentes problemas que enfrenta la Provincia, las distancias, las posibilidades de acceso, la fragmentación, el déficit de recursos humanos, diferentes situaciones que la población general no conocía. Los prejuicios salieron a la luz de la peor manera y en el peor momento”.

• “Hubo muchas dificultades en la organización entre los diferentes sistemas, lo cual demuestra que la salud no es pública o privada, sino una sola, la articulación de los diferentes sistemas debería haber sido una prioridad para que todas las patologías pudieran ser atendidas en tiempo y forma previniendo el colapso, sobre todo de los recursos humanos; no se trata de una cama más o menos, un respirador más o menos, sino de quien maneja el respirador, que nivel de entrenamiento y formación tiene, se trata de cuanto personal está disponible para las camas que existen”.

Sonia Costantini es cardióloga en Clínica Roca.

• “La formación académica de un médico especialista insume no menos de 10 años, no es una cuestión tan sencilla salir a buscar profesionales para atender en servicios de terapia intensiva”.

• "La situación de la cardiología despertó las alarmas en todo el mundo, nosotros no fuimos la excepción. Ante la importancia que se le dio al aislamiento, el miedo que se infundió para evitar el contagio provocó que las patologías o enfermedades cardiológicas pasaron a un plano diferente, los pacientes con enfermedades crónicas dejaron de asistir a sus controles, aumentó el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo, sumado a esto los síntomas fueron subestimados y veremos el año próximo cuales serán las cifras de mortalidad provocadas por la enfermedad cardiovascular como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular, que son, en todo el mundo la principal causa de muerte; como bien dice el Dr. Carlos Díaz en su blog, “una pérdida de oportunidad terapéutica” cuyos resultados ya muestran cifras preocupantes.

• "Sin duda (la pandemia es) un desafío sin precedentes, insisto con la idea de que debemos pensar el sistema de salud de una manera única, la articulación y la implementación de estrategias sanitarias hubiera evitado errores, pero lo importante es que debemos aprender de estos errores, es imperativo que se conviertan en una enseñanza, si no aprendemos no podremos anticiparnos y la próxima pandemia volverá a sorprendernos.

“La formación académica de un médico especialista insume no menos de 10 años, no es una cuestión tan sencilla salir a buscar profesionales para atender en servicios de terapia intensiva”. Sonia Costantini, cardióloga.

P:¿Se notó la falta de personal de salud para atención de otras especialidades distintas a la demanda por la pandemia?

R: La falta de personal fue también un resultado de la propia pandemia, los recursos humanos no alcanzan cuando dejan de trabajar por que se enferman, esto suma presión al sistema, no solo el virus es el problema, la situación de miedo, inseguridad, falta de elementos adecuados, falta de descanso, de horas de sueño hacen que la salud mental de todos los que trabajan en salud también esté en riesgo, las horas agotadoras también dificultan la buena atención de la salud, esto es algo que debe gestionarse y controlarse todo el tiempo.

• "Como dije en otras oportunidades, la situación de las especialidades críticas en el país son un problema hace varios años, habría que preguntarse qué está pasando que continúan vacantes las residencias (etapa formativa por excelencia) de las especialidades críticas. Son síntomas, debemos averiguar cuál es el problema porque si esto continua el déficit de los recursos humanos irá creciendo con el tiempo. No solo se trata de infraestructura, tecnología, insumos o equipamiento, el personal de salud es clave. Las autoridades del sistema sanitario deben poder gestionar estas situaciones límite, no fueron fáciles en ningún lado, pero las directivas claras, la gestión permanente, la comunicación entre todas las partes y el acompañamiento son fundamentales, no sólo de los gestores sino también el de la sociedad en su conjunto.

La profesional mostró su preocupación porque varias patologías quedaron sin atención por la pandemia, en especial aquellas ligadas al corazón.

• “ Pensar en invertir en salud es fundamental, pero no sólo es una cuestión de tecnología o infraestructura, habría que invertir tiempo, inteligencia y recursos para articular los sistemas que tenemos en la ciudad, la evaluación de los costos y de sus resultados es una necesidad, eso nos hará mejores, más profesionales, más serios, más comprometidos con toda la sociedad y ella con sus dirigentes”.

• “Aprender, estudiar, capacitarse son elementos que hacen al crecimiento de una sociedad, es ahí donde deben estar los estímulos, la pandemia puso en jaque un sistema y las fallas se hicieron muy visibles, en un punto es bueno que la comunidad conozca y participe de estos desafíos, no salimos solos de situaciones como ésta, sería muy triste pensar que la próxima pandemia nos sorprenda y se repitan las mismas situaciones, sería un retroceso imperdonable”.

• “Invertir en salud se trata de establecer un plan, qué salud queremos, qué necesita nuestra ciudad, donde, para qué, qué resultados esperamos, qué objetivos tenemos, qué datos sanitarios queremos mejorar, si logramos pensar de esta manera la próxima pandemia (porque sin duda habrá una próxima) nos encontrará más fuertes, más seguros y mejor preparados.