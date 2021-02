Su hijo destrozó un centro de salud en Vista Alegre y su madre al descubrirlo pidió perdón por Facebook

Una madre pidió disculpas al descubrir por unas imágenes que su hijo fue uno de los que ocasionó destrozos en un centro de salud de Vista Alegre Norte.

En el lugar un grupo de adolescentes forzaron una puerta y hubo daños en los tubos fluorescentes.

Según informó Centenario Digital, uno de ellos dejó escrita las iniciales de su nombre y fue ahí que su madre descubrió al ver las fotos que su hijo participó en los hechos vandálicos.

"Yo no puedo creer que mi hijo haya esto. Yo pido perdón y juro que no sale más. Eso es por la junta que tiene. Yo sé que mi hijo no es así", escribió en una publicación en Facebook.

"Pido perdón y si tengo que ir a limpiar la inicial que puso mi hijo voy porque me da bronca que haya esto sabiendo de que nació yo lo llevo a esa sala. Juro que me da vergüenza y si tengo que ir a limpiar lo hago", concluyó su mensaje.