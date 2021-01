Sube la demanda de testeos y analizan hacer hisopados hasta los domingos en Neuquén

La provincia analiza incrementar en Neuquén la detección temprana de contagios (Detectar) luego del incremento sin pausa de la cantidad de personas contagiadas desde el 13 de diciembre.

“Tenemos lecturas de que aumentó la cantidad de personas con síntomas que requieren testeos”, dijo la jefa de la zona sanitaria metropolitana, Alejandra Espinosa.

Ayer, el detectar en el Ruca Che (mega deportivo del barrio San Lorenzo) y en los tráileres de Villa María (Olascoaga al 1200) y en el monumento a San Martín (Roca y Avenida Argentina), incrementaron el horario de atención: desde las 8,30 hasta las 18.

Son los únicos lugares donde se realiza hisopado los sábados, en el resto de la provincia, los testeos se realizan de lunes a viernes en los lugares que designa cada municipio en conjunto con Salud.

La ampliación del horario se debió a una mayor concurrencia de personas con síntomas. Y también a que volvió a subir la cantidad de personas con resultados positivos, de los que concurren porque se sienten enfermos de coronavirus.

En las localidades como Plottier o Centenario, el tráiler del Detectar funciona de lunes a viernes. De esta manera, los sábados el Detectar capitalino también recibe consultas de vecinos de localidades aledañas que no quieren aguardar hasta el lunes para confirmar si el malestar corresponde a un cuadro gripal o a un contagio de coronavirus.

Desde ayer, se definió dejar durante todo el verano en los tres puntos de testeos los sábados en Neuquén. “Estamos pensado reactivar sábado y domingo a partir de la semana siguiente, como funcionó en el período de mayor contagio”, deslizó Espinosa.

Hace unos meses, entre el 70 y 80 % de personas que iban a los trailers resultaban positivos al testeo. Ese porcentaje se redujo al 20 por ciento con la merma de los casos y la menor cantidad de gente que iba a los Detectar.

Pero desde el 13 de diciembre las cifras de positivos comenzaron a crecer, y el promedio de la detección temprana en los trailers subió a un 35% .

Como dato, el miércoles 30 de diciembre, de 100 personas que fueron atendidas en el tráiler Detectar del monumento a San Martín, 45 resultaron positivos al test rápido.

Si el testeo rápido es positivo, cuenta como un caso confirmado.

Si el auxiliar sanitario detecta al menos dos síntomas compatibles con COVID 19, se aplica el test rápido en el lugar y si resulta negativo, se realiza el PCR (segundo hisopado) para que en 24 ó 48 horas se cuenta con el resultado.

“Se fue incrementando no sólo el número de gente que va a los centros Detectar, sino el porcentaje de testeados, esto quiere decir que aumentó la circulación nuevamente “, analizó la profesional.

Agregó que si bien se notó una mayor concurrencia de jóvenes y adolescentes, la edad promedio de los contagiados continúa entre los 38 y 39 años (38,5 años edad promedio según el último parte de Salud)

Ayer en el centro, alrededor de las 9 había más de una cuadra de personas interesadas en el test. A las 15, la hilera de personas en espera del test continuaba sin pausa. Y a las 17,30 no se recibían más personas porque no se llegaba a la realizar la tarea con los que estaban aún en la fila.

En el lugar, personal de la municipalidad de Neuquén y auxiliares de Salud analizan si la persona debe hacer el hisopado. El 90% de las consultas, derivan en la realización del test rápido.

El programa nacional busca alivianar las guardias de hospitales y clínicas con la atención de quienes voluntariamente plantean sus dudas respecto a un posible contagio de coronavirus.

El personal de Salud abunda en recomendaciones de aislamiento y prevenciones, además del seguimiento de la persona contagiada y de su núcleo conviviente.

En Neuquén capital, según el último parte sanitario, hay 4.247 personas con coronavirus activo.

Las hipótesis de por qué se incrementó el número de contagios se relaciona con las reuniones sociales. Desde el 13 de diciembre la cifra de contagios dejó la meseta y dejó de bajar. “Hay que mantener los cuidados del distanciamiento social, el uso de tapabocas en lugares abiertos inclusive al aire libre si no se está con el grupo conviviente. Es lógico que con el núcleo familiar el barbijo no se use, pero vemos que se van en grupos al río, con personas que no son convivientes, y no se usa el barbijo. No nos podemos relajar”, recalcó Espinosa.

Desde la municipalidad de Neuquén, la percepción fue que dos semanas antes del fin de año, hubo incrementos considerables de las personas que se acercaban por presunción de contagio.