Superliga: Independiente-Central y Argentinos-Racing, los destacados del sábado

Las dirigencias de Independiente y Racing contrataron nuevos entrenadores en el receso. La del Rojo decidió interrumpir el interinato de Fernando Berón para llevar a Lucas Pusineri, mientras que en la Academia llegó Sebastián Beccacece tras la salida de Eduardo Coudet.

En un fútbol tan histérico donde no se valora ningún proceso, salvo raras excepciones, los dos entrenadores estarán en la mira si no ganan hoy. Para Independiente será su tercer encuentro después de perder el pendiente con River de local y no poder ganarle a Boca en la Bombonera (0-0) jugando 70 minutos con un hombre más. El equipo de Pusineri disputará contra la Academia de Rosario el partido previo a enfrentar a la Academia de Avellaneda, su histórico rival.

Del otro lado, lo de Racing fue flojo contra Atlético Tucumán (1 a 1) y tampoco convenció. El detalle es que la semana que viene habrá clásico en el Cilindro y ambos precisan arribar a ese duelo con triunfo.

El Rojo disputará desde las 17:35 el primer partido de la jornada, y tercero de la fecha 18 de la Superliga, cuando reciba a Central. Racing no la tiene fácil en su visita a Argentinos a las 21:45.

Argentinos es uno de los escoltas con 30 puntos, Central está ahí nomás con 29, Racing se ubica octavo con 27 y el Rojo ocupa el puesto 16 con 22 puntos.

PROBABLES FORMACIONES

INDEPENDIENTE Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, A. Barboza y J.Sánchez Miño; Braian Romero, Lucas Romero, D.Blanco y Cecilio Domínguez; Silvio Romero y L.Fernández DT L. Pusineri

CENTRAL Jeremías Ledesma; Emanuel Brítez, Facundo Almada, Diego Novaretti y Nicolás Colazo; Emanuel Ojeda, Fabián Rinaudo, Ciro Rius y Diego Zabala; Lucas Gamba y Marco Rubén. DT Diego Cocca

Árbitro Mauro Vigliano. Cancha Libertadores de América. Hora 17:35.

TV TNT Sports

ARGENTINOS L. Chaves; J. Sandoval, M. Torrén, C.Quintana y Agustín Aleo; Matías Romero, Franco Moyano, I. Colman y Tomás Andrade; Damián Batallini y Gabriel Hauche. DT Diego Dabove.

RACING Gabriel Arias; W. Montoya, Nery Domínguez, M. Martínez y Eugenio Mena; Héctor Fértoli, Marcelo Díaz, Leonel Miranda y Matías Rojas; Lisandro López y Jonathan Cristaldo. DT S. Beccacece

Árbitro Fernando Echenique. Cancha Diego A. Maradona.

Hora 21:45 TV Fox Premium

Partidos importantes en Tucumán y La Plata

Desde las 19:40 en 1 y 57, Estudiantes recibirá a Unión de Santa Fe en la continuidad de la fecha 18. El Pincha suma 25 puntos y viene de empatar con San Lorenzo, mientras que el Tatengue tiene 23 luego de derrotar en casa a Argentinos. Televisa TNT Sports.

A la misma hora, pero en Tucumán, Atlético (26) recibirá a Defensa y Justicia (24). El Decano le sacó un punto a Racing hace una semana, mientras que el Halcón goleó a Talleres y llega con el debut de Hernán Crespo como DT.

Televisa Fox.