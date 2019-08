Supermercados ya empezaron a vender alimentos sin IVA

Varias cadenas de supermercados empezaron este sábado a ofrecer productos de las 14 categorías de alimentos de la canasta básica sin IVA, en apoyo a la medida de "alivio" que anunció el presidente Mauricio Macri, tras la fuerte devaluación post PASO.

Según informaron medios nacionales, empresas como Carrefour, COTO, Walmart, Changomas, Libertad, y mayoristas como Vital y Yaguar, así como por ejemplo, la Cooperativa Obrera, ya empezaron con descuentos en sus góndolas, tras la eliminación temporaria del Impuesto al Valor Agregado, que según anunciaron, durará hasta fin de año.

Por ejemplo, desde las redes de la Cooperativa Obrera informaron este viernes que "en relación a la decisión del gobierno de reducir la alícuota del IVA a 0% para un grupo de productos de la canasta básica, comunicada oficialmente en el decreto 567/2019", estarían todo el viernes recibiendo la información desde la secretaría de Comercio "para terminar de confeccionar el listado de productos involucrados".

"Luego de los trabajos realizados en la reconfiguración de los sistemas informáticos, para la apertura de las sucursales del día sábado 17/8 ya estarán plenamente vigentes todos los cambios", adelantaron.

"Teniendo en cuenta las medidas anunciadas en las últimas horas, la cadena líder de supermercados del país redobla el compromiso con sus clientes y desde el sábado 17 hasta el 31 de diciembre, ofrece más de 2000 productos sin IVA en sus 585 sucursales", informó la cadena Carrefour, a través de un comunicado de prensa.

"Quienes visiten los supermercados tendrán acceso a esta propuesta, en las categorías de aceite, arroz, azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz y de trigo, huevos, leche, pan, pan rallado y/o rebozador, pastas secas, yerba, mate cocido, té y yogur entero y/o descremado", completó el escrito de la multinacional francesa.

De manera similar, Walmart y Changomas difundieron que la reducción impositiva alcanzará a "más de 1500 productos" en sus distintas sucursales. Y aclararon: "Los clientes podrán encontrar los productos en las 92 tiendas Walmart y Changomas del país, además de su plataforma online.

La vigencia de la quita del impuesto arrancó antes de que se publique una norma complementaria de la AFIP.

El presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez apuntó que la rebaja del IVA "pueda ser usada como colchón ante las listas de precios que se reciban a partir del lunes".

Precisó que el promedio de aumentos de precios en los productos básicos es del 20%, pero la compensación no alcanzará a productos "como el aceite, que subió 25% o un poco más".

No obstante advirtió que no debería haber fuertes remarcaciones de precios en la canasta de alimentos. "Con números en rojo hace más de un año no hay lugar para ningún tipo de especulación en ese sentido", afirmó este viernes en diálogo con radio Milenium.