Techo Digno en Río Negro: Confirman a los fiscales y hoy se inician las acusaciones

Los cinco fiscales originales de las causas de Techo Digno fueron confirmados frente a las recusaciones de las defensas, ratificándose la agenda de imputaciones, que comenzará hoy en los tribunales de Roca.

Luego de los cuatro debates de ayer, el Fiscal General, Fabricio Brogna resolvía esta madrugada y rechazaba los apartamientos solicitados.

Así, se cumplirán hoy las cuatro audiencias programadas en Roca, empezando a las 9 por los barrios de Cervantes, previéndose acusaciones para el ex intendente Gilberto Montanaro. Seguirán con Choele Choel, de Godoy y de Río Colorado, alcanzando a los administradores locales, como el hoy legislador Daniel Belloso, el intendente Luis Ivancich y el ex jefe comunal Carlos Pilotti. A los diferentes constructores también se lo responsabilizará en lo que inicialmente los fiscales entienden irregularidades en ejecuciones del plan federal Techo Digno, con fondos enviados entre el 2013 y 2015.Mañana, 4 de agosto, seguirá en Viedma, con denuncias contra las gestiones de Conesa, Sierra Grande y San Antonio, retomando el lunes 9 en Bariloche con el municipio local y, el 10, se completará con Campo Grande, Fernández Oro y Cinco Saltos.Once gestiones locales con imputaciones por los recursos nacionales de Techo Digno.

Para usted es una causa política, para mí es judicial, con trascendencia porque es contra la administración pública" La fiscal Jefa Graciela Echegaray en respuesta a críticas del abogado Torres.

En principio, ayer, las partes debatieron por los pedidos de recusaciones de las defensas para la jefa fiscal Graciela Echegaray, y los fiscales Julieta Villa (Roca), José Chirinos (Viedma), Guillermo Lista (Bariloche) y Matías Stiep (Cipolletti).

Después de las audiencias de las cuatro jurisdicciones, el Fiscal General Fabricio Brogna resolvió un cuarto intermedio y se ocupó anoche de la redacción de su resolución. Antes, el defensor Damián Torres -que patrocina a la mayoría de los imputados- recusó a Brogna, pero Hernán Trejo resolvió en contrario, después que el Procurador General, Jorge Crespo aclaró que él no podía participar, como fue el primer requerimiento de las defensas.

Al argumentar la masiva recusación fiscal, Torres aludió al “temor de parcialidad” por “ausencia de autonomía” y “pérdida de objetividad”. Se cuestionó que se nombre una coordinadora (Echagaray) porque quita “autonomía” a los investigadores. La otra censura estuvo en las filtraciones periodísticas y acusó que son “causas políticas”, remarcando que los llamados se cumplirán en el proceso electoral.

El 10, en Cipolletti, se cumplirá también las imputaciones por las viviendas de Cinco Saltos, alcanzando a la actual intendenta Liliana Alvarado

Luego, Echegaray defendió la coordinación porque así se lo permite la Ley Orgánica. Prevé “dirigir y supervisar”, como también, “conformar equipos” en “casos complejos”, y “promover la estandarización de las intervenciones”. Recordó que, además, “fue una metodología de trabajo fijada” para las causas de Techo Digno por la resolución de agosto del 2018. “No son instrucciones particulares, son directrices”.

Negó el argumento de perdida de objetividad por la filtración periodística mientras recordó que la prórroga de seis meses se acordó para las definiciones de las partes. Así, remarcó que “para ustedes es una causa política, pero para mí es una causa judicial, que tiene trascendencia por tratarse de la administración pública.

El ex intendente Iud habló para decir que descree de esta Justicia

“No creo en la objetividad ni en la imparcialidad de esta Justicia”, lanzó el ex intendente de San Antonio, Javier Iud. Fue el único de los imputados que ayer habló en las audiencias de recusaciones.

Recordó causas penales que afrontó y, entre ellas, la de abuso de menores. “Fui sobreseído el 10 de diciembre del 2019 cuando terminaba mi mandato de legislador y mi carrera política”, dijo.

El ex jefe comunal manifestó que “sabemos de que se tratan. Son mecanismos de denuncias que utilizan los que no ganan elecciones para correr a la dirigencia política. La denuncia es tapa y condena anticipada y, después, el sobreseimiento sale con la necrológicas, y ya sos un muerto político. Con un proceso penal, el dirigente político está terminado”.

En otro parte, Iud manifestó que “aprendí a perdonar, pero nunca tuve una disculpa de quienes se equivocaron y me destruyeron la vida. Mi memoria sigue intacta, y voy a seguir luchando por mi dignidad y honestidad”.