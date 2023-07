ChatGPT: llega a los dispositivos Android el chatbot de Open AI  

La espera de los usuarios de Android para poder interactuar con ChatGPT en sus dispositivos finalmente terminó. La empresa dueña del chatbot, Open IA, anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de la aplicación para los celulares y tablets que funcionan con este sistema operativo.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Open IA confirmó el lanzamiento de su app para Android y su estreno será con un modelo similar al que se empleó para los dispositivos de Apple. Estará disponible para descargar en el Google Play Store en un puñado de países y luego se expandirá de manera paulatina en el resto.

Los usuarios de Android estaban ansiosos por este lanzamiento y es que los de iPhone y iPads, que funcionan con el sistema operativo iOS, recibieron la aplicación en App Store desde mayo de este año.

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI