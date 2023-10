Con dos nominaciones a los premios Sadosky en la región: “Hay futuro tecnológico acá”

“La decisión de contratar talento local es una decisión estratégica de la empresa, por un sentimiento de ponernos la camiseta de la región y tratar de hacerla crecer en un área en donde realmente somos fuertes”. Quien habla es Claudio Monsalvo, la persona que encabeza dos proyectos que, por distintos motivos, llegaron a ser finalistas de los prestigiosos premios Sadosky que se entregarán el próximo 3 de noviembre.

No es casual su mirada localista y de proyección profesional en la tecnología. Como CEO de la compañía Eximo, (instalada en la ciudad de Neuquén desde hace 20 años y nominada en la categoría “Compromiso con la Calidad”) Monsalvo da prioridad «a profesionales de la región, que egresan de casas de estudio o se instalan acá. Si por diferentes motivos nuestra demanda no puede ser satisfecha de forma local, abrimos el espectro para buscarlo en otras provincias, como trabajo remoto. No te olvides que estamos hablando de una industria que tiene más demanda de profesionales que la oferta”.

Eximo es una empresa que se dedica al desarrollo de software cuyos principales clientes pertenecen a la industria del Oil & Gas. Ofrecen sus servicios a nivel regional, nacional y también exportan sus soluciones a empresas del exterior.

P: ¿Qué perfiles tienen de profesionales a nivel técnico?

R: Nosotros tenemos profesionales de sistemas que en muchos casos han ingresado a la empresa sin conocer un lenguaje en particular, más allá que la tecnología que usamos principalmente es .Net, SQL Server y una serie de lenguajes y técnicas determinadas que abarcan un amplio abanico como PHP, Oracle, inteligencia artificial con Python, entre otras. También tenemos especialistas que hacen funciones de integrabilidad que no pueden limitarse a un lenguaje en particular, trabajan con aplicaciones que están hechas en múltiples lenguajes de programación.

Claudio Monsalvo y equipo de Eximo en sus oficinas.

Nuestras búsquedas de talento siempre están activas, en este momento –por ejemplo- necesitamos Analistas Funcionales que no son perfiles tan orientados a un lenguaje de programación en particular, sino a un perfil profesional más formado en el área de Sistemas. Se trata de un perfil que va a conocer el negocio y será el intérprete entre las necesidades de un cliente y el equipo de desarrollo de software.

P: ¿Cómo recibieron la noticia de la nominación a los premios Sadosky?

R: Los premios datan de hace 19 años y son los premios más importantes que entrega la industria de la tecnología a nivel nacional. Los organiza la CESSI (la Cámara de la Industria de Empresas de software), si mal no tengo entendido nunca pasó antes que una empresa de la región haya sido seleccionada finalista.

Para nosotros, la verdad, es algo muy increíble. Hay muchísimas empresas que se han presentado, cientos de compañía del sector, y quedar entre los tres finalistas, parece un cuento.

Nos viene excelente, no sólo a nivel de empresa con Eximo, también el impacto es sumamente positivo en nuestra zona.

Monsalvo, por su otro cargo como presidente de Infotech, también se muestra contento. La Asociación Civil está entre las finalistas de los premios Sadosky en la categoría “Innovación en el ámbito regional”.

P: ¿Qué significa para Infotech esta nominación?

R: Queremos que se reconozca este tipo de economía en la región como el verdadero cuarto vector, como lo llamamos en algunas ocasiones. Que en nuestra zona no solamente pasa por el Oil & Gas, por el turismo, por la producción agraria en Neuquén o la fruticultura en Río Negro. La economía del conocimiento y todo lo vinculado a ella llegó para hacer un cambio transformador. Para un montón de personas y profesionales que se están formando en esta profesión apasionante, puedan desarrollarse.

Infotech es una asociación de empresas que surgió allá por el año 2008. Pasamos de ser entre 5 y 10 empresas a hoy conformar a más de 40, tener vinculaciones directas y participación en el desarrollo de ciertas políticas de Estado que hacen los gobiernos, tanto municipales como provinciales. Nos consultan y tienen una agenda abierta de comunicación para con nosotros, trabajamos en pos de este tipo de políticas que facilitan bastante la formación de empresas o el crecimiento de las que ya están instaladas.

Desde Infotech nosotros tenemos mucho esfuerzo metido en la necesidad de que los jóvenes encuentren una posibilidad real de desarrollar sus estudios, su formación y su actividad acá en la región. Es decir: chicos hay futuro acá. Sobre todo, en un momento en donde la realidad muestra que hay mucha gente un poco pinchada o quizás la desesperación de lo cotidiano que te juega en contra. ‘A pesar de’ hay posibilidades de desarrollarse, hay centros académicos muy importantes, públicos y privados, que apuestan al desarrollo de talento. Hay empresas que siguen apostando a nuestra región porque tienen pasión por lo local y realmente ven posibilidades de desarrollo fehaciente. Entonces esa idea de ¿hay esperanzas para el nerd que le gusta la tecnología? Realmente la hay.

Polo Tecnológico en Neuquén

“Hoy Infotech como asociación de empresas representa a un total de casi 2.000 empleados en relación directa”, explica Monsalvo. “Existe un porcentaje muy importante de estas empresas cada vez más creciente, que exportan sus soluciones y cambia la matriz productiva de la región para no hacerla dependiente de una o dos actividades exclusivas. Es muy bueno por el impacto positivo en el desarrollo económico de la región y eso se ve claro en el Polo científico y tecnológico de Neuquén. Es una transformación absoluta vinculada al desarrollo de la economía del conocimiento. En pocos años se logró el involucramiento del sector público nacional, municipal y provincial, la academia con sus universidades y todo un sector privado. Es por eso justamente que Infotech se postuló a los premios Sadosky, como uno de los impulsores de una transformación del desarrollo económico de una región”.