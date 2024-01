Gamers corren el riesgo de pérdida auditiva por exceder los límites seguros de volumen

Jugadores de todo el mundo podrían estar arriesgándose a la pérdida permanente de audición o zumbidos persistentes en los oídos, según un estudio publicado en la revista BMJ Public Health.

La investigación registró que los niveles de sonido informados por más de 53.000 jugadores muchas veces se acercan o superan los límites de seguridad recomendados durante varias horas seguidas.

Se estima que hay más de 3.000 millones de gamers en el mundo. Para medir los peligros que enfrentan a nivel auditivo, los investigadores rastrearon bases de datos en busca de documentos, informes y actas que no fueron publicados en canales tradicionales, tanto en inglés como en español o chino.

Así, expertos de nueve países de Norteamérica, Europa, Asia y Australasia revisaron 14 estudios en los que participaron un total de 53.833 personas, según informa un comunicado de prensa de BMJ.

Los estudios sugieren que aquellos que juegan regularmente, en comparación con aquellos que no lo hacen tienen más probabilidades de experimentar tinnitus (zumbido en los oídos), pérdida de audición de alta frecuencia y dificultades autopercibidas para oír.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos solo deben escuchar 90 decibeles durante cuatro horas a la semana, y 95 decibeles durante una hora y 15 minutos a la semana, y para los menores, los umbrales son aún más bajos.

Según la BBC, un estudio de los que se analizaron descubrió que los sonidos impulsivos, es decir ráfagas cortas y fuertes, como los ruidos de disparos propios de los videojuegos, alcanzaban los 119 decibeles.

Los investigadores remarcaron la necesidad de intervenciones, como iniciativas educativas y de concientización sobre los riesgos potenciales de los videojuegos con el fin de promover la escucha segura entre los jugadores.

Franki Oliver, gerente de Audiología de la organización benéfica de pérdida de audición Royal National Institute for Deaf People (RNID), afirmó a The Guardian: «Hay dos factores que aumentan el riesgo de pérdida de audición inducida por ruido y acúfenos: el volumen del sonido y el tiempo de exposición. Si usás auriculares o headphones para jugar, es muy importante que no superes los límites de volumen seguros del dispositivo».

La exposición a los sonidos fuertes fatiga a las células sensoriales del oídos y esto puede afectar a la audición. Lauren Dillard, autora del estudio y consultora de la OMS, afirmó a CNN: «Esto puede provocar una pérdida temporal de audición o pitidos en los oídos. Aunque estas sensaciones pueden desaparecer en unos días a medida que las células sensoriales se recuperan, la exposición regular o prolongada al ruido puede acumularse y provocar una pérdida de audición permanente con el tiempo».

La BBC recopiló algunos consejos de RNID para proteger tus oídos mientras jugás:

1. Bajá el volumen: el 50% es un buen punto de referencia. Algunos juegos permiten ajustar los niveles de sonido de los efectos especiales y la música.

2. Tomate recreos regulares (al menos 5 minutos cada hora) para que tus oídos descansen.

3. Si jugás en un entorno ruidoso, usá auriculares con cancelación de ruido y no sobrepases los límites de volumen seguros.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.