“Las mujeres necesitamos más reconocimiento en el gaming” 

“Todavía existe mucho machismo en el ambiente gamer”, dice Valentina Cardozo, jugadora de videojuegos y subcampeona con la selección argentina femenina en el Mundial 2022 que se disputó en Indonesia. Su especialidad es el Counter Strike, uno de los juegos clásicos de estrategia y disparos que tiene fanáticos en todo el mundo.

Ser mujer en una disciplina profesional dominada por mayoría de hombres parece darle más impulso: “a veces creo que nos potencia a poder ser mejores y romper con todo ese pensamiento”, dice. Y además alienta a que más chicas se sumen: “si realmente les apasiona, nunca dejen de hacerlo.”

Valentina tiene 19 años y juega al Counter desde los 6. Sí, así de pequeña era cuando comenzó a jugar y nunca paró. Pasó su adolescencia en la ciudad de Neuquén y hoy, ya en etapa universitaria, sigue sus estudios de Periodismo Deportivo en La Plata, provincia de Buenos Aires.

Es parte de un grupo de chicas que se juntan a entrenar y, por ahora, no representan a ninguna organización, aunque sí compiten. Su equipo se llama las “Heroicas”.

P: ¿Cómo es un entrenamiento del equipo?

R:Entrenamos desde la dos hasta las ocho a nueve de la noche. Le dedicamos bastante tiempo. Los entrenamientos consisten en jugar contra otros equipos, contra hombres también. Agendamos con otras compañeras los encuentros y practicamos las cosas que vamos a hacer en un torneo. Jugamos todos los días, porque de lunes a viernes entrenamos y generalmente los torneos son los sábados y los domingos, así que nos ocupa toda la semana. Durante nuestras prácticas estudiamos un poco el juego y pensamos varias estrategias para luego utilizarlas. También miramos otras competencias, otros torneos.

Equipo subcampeón mundial en Bali 2022.

P: ¿En qué consisten los torneos femeninos de eSports?

R: Depende del torneo. Generalmente las mujeres jugamos torneos femeninos porque son los que te llevan a los viajes. Después están los mixtos que es más difícil porque son muchos más equipos. Por ejemplo, este año se hizo una clasificación para ir a Dallas Estados Unidos, otra para para ir a Valencia. En unos meses se hace un torneo que tiene la final en Brasil y si ganás vas a competir a México.

El panorama del gaming femenino en latinoamérica viene en ascenso. Podría decirse que hay un público femenino cada vez más interesado en los deportes electrónicos aunque, a nivel profesional, el porcentaje es menor. Según un estudio realizado este año por la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos en Chile, Argentina y Colombia el 65.5% de las encuestadas se considera gamer aficionada y el 34.5% como profesional de la industria.

Claro, no es lo mismo ser una jugadora ocasional y recreativa de videojuegos que una profesional. Dar el paso a la profesión requiere dedicación, tiempo y habilidades. Pero veamos qué más nos dice Valentina sobre necesidades tecnológicas.

P: A nivel técnico, ¿qué se necesita para comenzar a jugar?

R: No creo que se necesite algún componente o periférico en específico para poder competir. Se puede empezar con lo que tengamos, se va a sentir un poco la desventaja, pero no es un impedimento. Yo empecé con una notebook, hasta que pude comprarme una PC, gama media baja, no me alcanzaba para el monitor y jugaba con un televisor. Y así, a medida que pasó el tiempo, ahorrando o con premios de los torneos, pude ir de a poco actualizando mi computadora y mis periféricos. Mi monitor es mi preferido: es un Zowie 240hz, que era lo que más anhelaba tener.

P: Y ahora, ¿en qué momento estás de tu carrera?

R: Estoy en una pausa. Fue difícil sobrellevar un equipo tanto tiempo sin tener el apoyo de una organización. Además, dentro de poco, va a salir el nuevo Counter Strike 2. Estoy a la espera de eso para poder volver a competir y prepararme, ya que va a ser un gran cambio, algo nuevo. Espero que eso pueda tener un mejor alcance en los equipos femeninos.

P: Sos muy joven y te queda mucha vida profesional por delante, ¿qué sueño te gustaría cumplir?

R: Espero y anhelo que mi futuro sea compitiendo. Me encantaría poder vivir de esto y trabajar mucho para poder conseguirlo. Mis metas son poder ganar un mundial, clasificar y viajar a la ESL Impact League, poder conocer y jugar contra otros equipos del mundo. Esos son mis sueños, además de poder vivir de esto, que tanto me apasiona desde los 6 años.

P: ¿A quién admirás?

R: Mi jugadora favorita y referente siempre fue Julia «Juliano» Kiran, es de Suecia y actualmente está jugando en G2 Oya. Desde chica que la admiro mucho.

P: ¿Considerás que hace falta para promover más el gaming femenino?

R: La realidad es que falta mucho hacer, falta más apoyo acá en Argentina. El gamer femenino es difícil y creo que necesitamos más reconocimiento a nosotras, las mujeres, en el gaming en general.

Una disciplina que mueve millones

El mercado de juegos generará 187.700 millones de dólares en ingresos este año y el número de jugadores alcanzará los 3.400 millones, según estimaciones publicadas en el último reporte Global Games Market, de la agencia NewZoo. En América Latina el crecimiento de jugadores fue del 6,1% respecto del año pasado, un importante incremento de gamers que ubica a la región en el segundo lugar, debajo de África.

El mercado de PC sigue estable entre los dispositivos más elegidos por los gamers. Fortnite, Roblox y Rocket League, son algunos de los títulos que continúan atrayendo a los jugadores. League of Legends y World of Warcraft son otros clásicos que contribuyen a los usuarios elegir la computadora de escritorio.

En cuanto al género que más ingresos genera en PC son los llamados “Shooter” o de disparos, como el Counter Strike. En consolas, el género con más ingresos es el de aventuras, como Zelda Tears of the Kingdom o God of War Ragnarök. Y, por último, los juegos de rol representarán el 23% de los ingresos móviles este año. Parte del éxito del género proviene de su popularidad en los principales mercados móviles (China, Japón y Corea del Sur).

Desigualdad de género en el gaming

La industria de videojuegos no escapa a la realidad de otras industrias. El estudio realizado por la Asociación de Mujeres en la Industria de los Videojuegos de Chile encuestó a mujeres gamers de ese país, Argentina y Colombia. Los resultados son elocuentes: el 90% aseguró haber sido víctima de acoso o discriminación de género. Una cifra que se mantiene desde, al menos, los últimos 3 años. Las desigualdades salariales son también parte de las preocupaciones del sector. No sólo para mujeres que se dedican profesionalmente a los videojuegos, también a la programación o tecnologías de la industria.