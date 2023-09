La inteligencia artificial ChatGPT ya se conecta a datos recientes de Internet 

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, anunció que su herramienta de inteligencia artificial de chat ahora está conectada a Internet y con datos recientes.

Hasta ahora, los usuarios, podían realizar consultas sobre distintos temas y, si la información requerida era muy reciente, la inteligencia artificial respondía que sólo poseía información hasta septiembre de 2021.

“ChatGPT ahora puede navegar por Internet para brindarle información actualizada y autorizada, completa con enlaces directos a fuentes. Ya no se limita a datos anteriores a septiembre de 2021”, anunció por X la compañía.

“La navegación es particularmente útil para tareas que requieren información actualizada, como ayudarlo con una investigación técnica, intentar elegir una bicicleta o planificar unas vacaciones” explicó OpenAI acompañado de un gif animado que mostraba la búsqueda de opiniones de una bicicleta.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB