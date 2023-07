Microsoft y Activision extendieron hasta octubre el plazo para cerrar la fusión

La compra más cara en la historia del gaming tendrá otro capítulo más y es que las empresas Microsoft y Activision Blizzard acordaron extender el plazo límite para cerrar el acuerdo hasta octubre. Si bien la empresa de tecnología ganó una batalla legal en Estados Unidos que le allanó el camino parar cerrar la adquisición, esperan un resultado similar en el Reino Unido.

“La reciente decisión en Estados Unidos y en los 40 países adicionales demuestra que este acuerdo es bueno para la competencia, los jugadores y el futuro del gaming”, expresó la CCO y EVP de asuntos corporativos de Activision Blizzard, Lulu Cheng, en sus redes sociales.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) no logró demostrar ante la Justicia del país del norte que la adquisición por parte de Microsoft iba a generar un monopolio en la industria del gaming. Este fallo a favor de la compañía le dio luz verde para cerrar la compra, sin embargo, todavía enfrentan a una batalla legal similar con la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido.

Por esto es que Microsoft tenía dos alternativas: la primera era cerrar el acuerdo para que sea válido en Estados Unidos y el resto del mundo (donde tienen interés), y suspender los servicios en el Reino Unido hasta que se resuelva el escollo legal. Y la segunda era es extender el plazo límite para cerrar el acuerdo (que venció esta semana) hasta resolver la situación frente a la CMA, con el objetivo de sumar mayor transparencia.

