Otto: una criatura virtual que te puede ayudar a no desconcentrarte durante el estudio o trabajo

Hace un tiempo te contamos sobre el método pomodoro, una técnica de estudio que propone dividir el tiempo en bloques fijos de concentración y de descansos cortos y largos: cuatro “pomodoros” de 25 minutos de concentración con cinco de descanso entre ellos y luego un descanso largo de 25 minutos. Sin embargo, sabemos que la habilidad de estar enfocado varía enormemente de persona a persona, por lo que las cantidades son personalizables.

Existen millones de apps, páginas e incluso videos para acompañarte implementando esta técnica que, además de tener en cuenta tu capacidad de concentración a nivel personal, muchas veces ayuda a proponernos objetivos realistas y asequibles.

En mi experiencia, si te proponés terminar una determinada tarea en un día y no lo lográs, por ejemplo un módulo entero de la universidad, genera una sensación de frustración. Puede que a veces seamos muy ambiciosos o no sepamos realmente cuánto tiempo nos llevará nuestro objetivo. En cambio, si buscás dedicarle una cantidad específica de tiempo y lo cumplís, probablemente tengas una sensación de satisfacción.

Ahora bien, la complicación muchas veces está en respetar los “pomodoros”. Pero Twitter es servicio y ahí descubrí una extensión para Google Chrome que tiene una curiosa función: además de ser un temporizador pomodoro, una criatura azul llamada Otto empieza a sentirse mal cuando nos distraemos.

no puedo creer que como no le hacía caso al pomodoro me tuve que bajar una extensión de chrome donde este sujeto azul que se llama otto sufre y empieza a morir cada vez que abro alguna red social y eso sí me funciona pic.twitter.com/A0ZNMuVIZa