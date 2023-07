Salir de casa sin el celu, activar el “no molestar” y otras 6 formas de evitar el burnout digital

El 2023 parece ser el año de la “hiperfatiga”: un estado de continuo agotamiento físico, emocional y mental, según un relevamiento de la empresa global de investigación de mercado con sede en Londres, Mintel. En algún sentido, no es ninguna novedad. Y la vida que llevamos frente a las pantallas tampoco ayuda: el trabajo, el estudio y hasta el ocio transcurren en gran medida a través de los dispositivos y online. Los estímulos de ruidos y luces nos llevan constantemente a estar pegados al celular, la computadora o el televisor.

Este estilo de vida se traduce en un círculo vicioso de desgaste: sentimos que no podemos hacer nada para revertirlo, lo que nos ocasiona más desgaste. ¿Es posible ir contra la corriente y revertir esta tendencia? Algunos lectores del medio británico The Guardian aseguran que sí, y contaron qué pasatiempos y hábitos les han ayudado a mantener una vida saludable offline.

Salir de casa sin el celular

“Ponerse de acuerdo sobre una hora y un lugar y simplemente conocer a alguien allí se siente extraño al principio, pero luego surge un mundo completamente nuevo de estar en el momento. ¡Casi mágico! Empiezas a conectarte con personas y lugares de una manera nueva. Además, cuando medito y hago música, esto realmente ayuda a realinear el cuerpo y la mente. Creo que es una de las formas más divertidas y sencillas de combatir el agotamiento digital”, contó Vinnie Stergin.

Dejar el celular en “No molestar”

“Mis comunicaciones de trabajo vienen principalmente a través de tres grupos de WhatsApp, por lo que la combinación de lo personal y el trabajo se ha sentido bastante inevitable. Luego, accidentalmente mantuve mi teléfono en ‘No molestar’, es decir, todas las notificaciones fueron silenciadas durante una semana. ¡Fue dichoso! Todavía uso mi teléfono constantemente, pero como no tengo las notificaciones constantes, me siento mucho más tranquilo”, relató Ammie Johnstone. Y agregó: “Han pasado meses y esto ha estado muy bien”.

Buscar un sustituto

Para quienes no pueden darse el lujo de reducir las pantallas porque es su medio de trabajo, por ejemplo, una lectora recomendó buscar sustitutos para los tiempos libres. Parte de lo que hace que la televisión o TikTok sean tan atractivos después de un día de trabajo es que son convenientes para distraerse, “así que trato de tener listo un libro atractivo o me obligo a salir a caminar antes de darme el gusto. Encuentro que los podcasts son un sustituto particularmente bueno. Los escucho mientras estoy limpiando o tejiendo. En última instancia, creo que lo mejor es tener un sustituto conveniente listo y preparado para cuando se agote su fuerza de voluntad”, dijo en su recomendación.

Otro lector comentó que comenzó a apasionarse con los rompecabezas y con armar Legos. “Si no hiciera estas cosas, estaría sentado en la casa viendo videos de YouTube, así que al menos significan que no estoy mirando una pantalla”, señaló.

El celular fuera de la habitación

“A menos que mi pareja salga tarde con amigos, no llevo mi teléfono a la habitación y me relajo antes de dormir con un libro. Después del trabajo, trato de dar un paseo, lo que me ayuda a pasar de la vida laboral a la vida hogareña, algo que puede ser complicado cuando trabajas desde casa. De lo contrario, hay un cambio inmediato de mirar un monitor de computadora a un televisor, lo cual no es lo ideal”, sugirió un lector anónimo.

Medir el tiempo de pantalla

Utilizar las herramientas integradas en muchos teléfonos para reducir el tiempo de pantalla es una opción simple. “He competido conmigo mismo semana tras semana para reducir la cantidad de veces que agarro mi dispositivo. Mi amigo y yo solíamos compartir nuestros informes semanales y compararlos, quizás más para aliviar la comedia que otra cosa. También pongo límites, por ejemplo, tengo un máximo de 30 minutos en las redes sociales cada día, aunque puedo solicitar 15 minutos más para terminar de ver un video, por ejemplo”, admitió.

Eliminar las cuentas

Posiblemente, poner límites estrictos sobre cuándo y cómo se usan las redes sociales no funcione en el 100 % de los casos. Fabien comentó que pasó a tomar una decisión más drástica: desinstalar las aplicaciones. “Me ayudó que Elon Musk comprara Twitter: encontré una razón política adicional para irme. Y ayudó que cada vez menos contenido de Instagram proviniera de mis amigos reales: esta red se había convertido más bien en una serie de anuncios. Así que eliminé mis cuentas hace un año. No las extraño y me siento mucho más feliz ahora. Empecé a leer más revistas y periódicos impresos, que me mantienen informado pero de una manera mucho más controlable. No he sentido el agotamiento digital desde entonces”, aseguró.

Eliminar las pantallas de casa

Otra de las alternativas más radicales es transformar el hogar en un sitio libre de pantallas. Daniel refirió que pasaba gran parte de su jornada laboral usando una computadora y comenzó modificando la configuración de la pantalla para reducir la fatiga visual, pero sintió que no era suficiente. Por eso, hace unos años, comenzó a eliminar las pantallas en casa.

Empezó con el televisor, luego borró las cuentas de redes sociales y hasta reemplazó su celular con uno minimalista que solo hace llamadas y envía mensajes de texto. “Algunos amigos y familiares se han sentido frustrados por mis decisiones, pero descubro que eso ha llevado a una mayor presencia en las interacciones cara a cara. Todo se siente mucho más ‘real’ ahora”, expuso.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.