Qué es Family Link: la app gratuita de Google que permite a los padres controlar los dispositivos de sus hijos

En un contexto donde los niños y adolescentes tienen cada vez más acceso a celulares, tablets y computadoras, la supervisión digital se volvió una preocupación creciente para muchas familias. Para acompañar este proceso, Google desarrolló Family Link, una aplicación gratuita que permite a los padres establecer reglas de uso, controlar contenido y gestionar la actividad de los dispositivos de sus hijos de manera sencilla y segura.

La plataforma, disponible para Android y Chromebooks —y también operativa desde iPhone para supervisar equipos Android— se consolidó como una de las herramientas de control parental más utilizadas en América Latina. Su objetivo es ayudar a las familias a promover hábitos saludables y reducir riesgos en el entorno digital.

Control del tiempo de pantalla y horarios de uso

Una de las funciones más valoradas de Family Link es la posibilidad de fijar límites diarios de uso del dispositivo o establecer franjas horarias específicas, como horarios escolares o momentos de descanso. Cuando el niño alcanza el tiempo permitido, el dispositivo se bloquea automáticamente.

Además, los adultos pueden bloquear el celular a distancia en cualquier momento, una herramienta útil para reforzar rutinas y evitar el uso excesivo.

Supervisión de aplicaciones y descargas

Family Link permite aprobar o rechazar las apps que los menores intentan descargar desde Google Play. También brinda acceso a reportes de actividad que muestran cuánto tiempo pasa el niño en cada programa, así como la posibilidad de configurar límites individuales para cada aplicación.

Los padres pueden incluso administrar los permisos de cada app, como acceso a la cámara, micrófono o ubicación.

Filtros de contenido y configuración de privacidad

La aplicación ofrece una serie de filtros para restringir contenido inapropiado en Chrome, Google Play, YouTube y otras plataformas vinculadas a la cuenta Google del menor. También permite activar SafeSearch y controlar qué tipo de material puede aparecer en las búsquedas.

Otra función clave es la posibilidad de gestionar la cuenta Google del niño, modificando configuraciones personales, restableciendo contraseñas o cerrando sesiones en caso de pérdida del dispositivo.

Herramientas adicionales de seguridad

En dispositivos compatibles, los tutores pueden ver la ubicación en tiempo real del celular del menor, hacer sonar el dispositivo si se extravía y monitorear el nivel de batería.

Estas funciones convierten a Family Link en una herramienta completa no solo para el control digital, sino también para la seguridad cotidiana.