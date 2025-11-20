El iPhone 17 ya está disponible en Argentina: cuánto cuesta y dónde se puede comprar 

El iPhone 17 ya está disponible en Argentina para ser comercializado por revendedores autorizados y una operadora de telefonía móvil. Estas empresas ya publicaron los valores de los dispositivos y las condiciones de venta.

Precios y puntos de venta del iPhone 17 en Argentina

Los consumidores argentinos pueden adquirir la nueva línea de teléfonos inteligentes a través de varios canales oficiales.

La empresa Maximstore fue una de las primeras en confirmar la llegada de los equipos.

Los valores en Maximstore del iPhone 17:

iPhone 17: desde 2.379.000 pesos.

iPhone Air: desde 2.759.000 pesos.

iPhone 17 Pro: desde 3.249.000 pesos (disponible en los próximos días).

iPhone 17 Pro Max: desde 3.449.000 pesos (disponible en los próximos días).

Este jueves, MacStation también comunicó sus precios para la familia de teléfonos:

iPhone 17: desde 1.999.990 pesos.

iPhone Air: desde 2.499.990 pesos.

iPhone 17 Pro: desde 2.699.990 pesos.

iPhone 17 Pro Max: desde 2.999.990 pesos.

La operadora de telefonía Claro se sumó a la oferta para sus clientes. Los montos informados corresponden a modelos con almacenamiento específico:

iPhone 17 de 256 GB: 2.100.000 pesos.

iPhone Air de 512 GB: 3.200.000 pesos.

iPhone 17 Pro de 512 GB: 3.500.000 pesos.

Por su parte, Mercado Libre habilitó una tienda oficial para la venta del iPhone 17 a fines de octubre, con una promesa de entrega para noviembre. La plataforma todavía no muestra precios visibles para los equipos.

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Estados Unidos

El mercado de Estados Unidos funciona como la principal referencia internacional para los productos de Apple. Los precios de lanzamiento para la línea iPhone 17 en ese país son los siguientes:

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares.

iPhone Air (256 GB): 999 dólares.

iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares.

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares.

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Brasil

Para los viajeros que planean visitar países vecinos durante las vacaciones, resulta útil conocer los costos del dispositivo en destinos turísticos frecuentes. La comparación revela diferencias significativas en los valores finales.

En Brasil, Apple vende los equipos de forma directa a través de su sitio oficial con estos precios para los modelos base:

iPhone 17: 7999 reales (1500 dólares).

iPhone Air: 10.499 reales (1970 dólares).

iPhone 17 Pro: 11.499 reales (2157 dólares).

Cuánto cuesta el iPhone 17 en Chile

iPhone 17: 999.990 pesos chilenos (1075 dólares).

iPhone Air: 1.299.990 pesos chilenos (1398 dólares).

iPhone 17 Pro: 1.429.990 pesos chilenos (1538 dólares).

En caso de una compra en el exterior, el monto final para un consumidor argentino dependerá de la cotización del dólar. El pago con divisa en cuenta considera un tipo de cambio de 1435 pesos, mientras que el pago con tarjeta en pesos utiliza la cotización del dólar turista, que se ubica en 1861 pesos.