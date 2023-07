Twitter restringirá la cantidad de mensajes que se podrán leer por día: así serán los nuevos límites

El multimillonario Elon Musk confirmó este sábado que la red social Twitter, ahora bajo su propiedad, comenzará a aplicar limites temporales a la cantidad de tweets -publicaciones- que se podrán leer por día, producto de los «niveles extremos» de extracción de datos y manipulación de estos.

Según explicó el propio magnate en su cuenta oficial, a partir de esta medida, las cuentas verificadas podrán leer 6.000 publicaciones por día, las cuentas no verificadas podrán leer 600 y finalmente los nuevos usuarios solo tendrán acceso a 300 publicaciones por día.

La limitación a las visualizaciones por usuario, que hasta el momento eran libres, se dio a conocer luego de Twitter informara días atrás que obligará a los usuarios a que tengan una cuenta en la plataforma para ver los tweets, lo que fue calificado como «una medida de emergencia temporal» por Musk.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day