Qué pasa con Charly García y por qué es tendencia en Twitter

Esteban Trebucq, periodista de América, dijo que Charly García «no camina ni habla» y generó gran preocupación en los fanáticos.

«Una persona que lo quiere muchísimo, me dice que en estos días que (su estado) es muy parecido a lo de Diego… Esperemos que no tenga el mismo desenlace», dijo Trebucq en su programa La Cruel Verdad.

A partir de las afirmaciones de Trebucq, Charly García se convirtió en tendencia en Twitter.

«Me está llamando mucha gente preocupada por Charly García. Fue algo que tiró el Pelado que está en América TV, pero no menciona fuentes, juega al misterio, y en verdad parece humo. La noticia no tiene sustento, pero genera rating. Calma, no paniqueen, como decía Spinetta», señaló en su red social Sergio Marchi, periodista especializado en rock nacional.

El año pasado, el artista argentino había sufrido un accidente doméstico. Allí se había quemado parte del cuerpo con agua hirviendo y estuvo internado por varios días producto de las lesiones.

Trueno sueña «hacer algo con Charly García»

Trueno destacó el “respeto hacia las nuevas generaciones” que expresan artistas como Víctor Heredia. El rapero grabó junto a él “Tierra Zanta”, una canción que repudia a la última dictadura y honra a los desaparecidos.

En las últimas semanas, Trueno confesó que le “encantaría” grabar o colaborar alguna vez con una leyenda como Charly García.

“Creo que hay muchas personas con las que me gustaría colaborar. Soñando y yéndome un poco más allá de los géneros musicales y las diferencias de época, me encantaría hacer algo con Charly García; estaría increíble”, señaló el cantante.