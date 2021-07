Tello: “El Bitcoin da a la gente la propiedad de su dinero”

En un mundo incierto y volátil, y con una economía argentina que siempre se muestra frágil e inestable, las criptomonedas se han convertido en el refugio de miles de personas que buscan resguardar el valor de sus tenencias, e incluso generar una inversión rentable. Para indagar acerca de un mundo para muchos desconocido, PULSO dialogó con el especialista Ivan Tello, socio fundador de la plataforma exchange Decrypto.

PREGUNTA: ¿Que es una criptomoneda?

RESPUESTA: Las criptomonedas son soluciones digitales a problemas de la vida real. La primera fue Bitcoin, que buscaba solucionar un problema de confianza que surgió en 2008 a raíz de la crisis subprime, dandole transparencia a un sistema que falló en cuanto a sus medidas de seguridad. Bitcoin, mediante la blockchain como solución, viene a proponer un sistema que no requiere de confianza, que prescinde de un tercero, es absolutamente transparente. El sistema blockchain garantiza que toda moneda que corre en este sistema es original, a diferencia del dinero fiduciario en el que puede existir un “billete falso”. Ofrece además la ventaja de la portabilidad, ante esquemas de restricción como los que existieron en Argentina entre 2011 y 2016 o en la actualidad. Con bitcoin se puede comprar la cantidad que se quiera, sin restricción, y enviarla al familiar que esté en cualquier lugar del planeta a un bajo costo, sorteando los controles de los gobiernos.

P: ¿Qué hay de las otras criptomonedas?

R: Desde 2014 empiezan a surgir otras criptomonedas que vienen a resolver otro tipo de necesidad. Ethereum por ejemplo, no busca ser una unidad de valor o de resguardo, sino ofrecer la posibilidad de firmar contratos inteligentes. Básicamente es la posibilidad de hacer una inversión en la que nuestra contra parte no tenga riesgo. Si por ejemplo alguien le quiere prestar plata a un tercero, y ese tercero le da a ese alguien dinero en garantía, se necesitaría un intermediario que se quede con el dinero y vaya repartiendo. Ethereum permite automatizar ese intermediario, al igual que con un contrato legal, que tiene términos y condiciones, y cláusulas que quedan programadas en un contrato inteligente, montado sobre la blockchain de Ethereum. Parece muy futurista, pero no lo es. Además Bitcoin, tiene una emisión limitada de 21 millones en la historia, mientras que Ethereum lleva emitidos 95 millones, y no tiene límite de emisión.

P: ¿Fallan las criptomonedas?

R: No ha sucedido nunca. Desde que nacieron Bitcoin o Ethereum, no han tenido una sola caída, un solo fallo, un solo segundo en el cual el sistema no estaba disponible. Y como ellas, hay cientos de criptomonedas. Algunas logran resolver el problema que buscan solucionar, y otras tal vez no. De ahí el éxito o no de cada una.

P: ¿Por qué es volátil el precio?

R: Bitcoin tiene una emisión limitada de 21 millones de unidades que se alcanzarían en el año 2140. Dentro de ese régimen, tiene distintos sistemas de control. Cada 10 minutos Bitcoin emite un nuevo bloque y se le paga a los mineros con una nueva emisión de Bitcoin. Originalmente eran 50 Bitcoin cada 10 minutos. Cada 4 años esa emisión pasa a la mitad. De 50 se pasó a 25, de 25 a 12,5, y en el 2020 pasó a 6,25 cada 10 minutos. Por una ley de oferta y demánda, si hay estabilidad de precio durante tres años con una emisión de 12,5 Bitcoin cada 10 minutos, y esa emisión se reduce a la mitad, el precio tiende a hacer esos ajustes para equilibrar. Cíclicamente cada cuatro años hay un movimiento expansivo del precio.

P: ¿Son buena inversión las criptomonedas?

R: Sin duda. En este sentido el Bitcoin es la puerta de entrada para acceder a un sinnúmero de otras alternativas cripto. Hay criptomonedas a las que no se puede acceder en dólares, pero si se puede acceder con Bitcoin. Muchas de esas otras criptomonedas son proyectos muy buenos, pero tal vez menos visibles, y también otras que no son tan buenas, y no ofrecen el resultado que uno espera. Por ello, la cartera de un inversor racional, debiera estar compuesta al menos en un 50% por Bitcoin, por sobre otras que pueden tener mayor volatilidad de precio y ofrecer mayor rentabilidad, pero no tienen el éxito que ya ha demostrado Bitcoin, y pueden afectar el patrimonio del inversionista. Si la idea es utilizar cripto como si fuera dólar o plazo fijo, se guarda en la billetera virtual y listo. Si la idea es hacer tradding, es necesario involucrarse y conocer un poco más.

P: Los caso de estafa ¿son problema de las criptomoneda o de las exchange?

R: Ha habido casos reiterados en que los bancos tradicionales se quedaron con los ahorros de la gente, y nadie dijo que por esa razón “el dólar es malo”. Las criptomonedas nos ofrecen la posibilidad de tener el verdadero control de nuestro dinero. Si yo tengo un Bitcoin en mi pc o mi celular, es mio. Si lo envío a una plataforma de dudosa procedencia, de la cual no conozco a los titulares, o no está debidamente registrada en mi país, estoy perdiendo el control de mi dinero.

P: ¿Las criptomonedas son disrruptivas en relación al sistema?

R: En Argentina entendemos perfectamente los problemas que genera la emisión excesiva de moneda. Ya tenemos a la mano la solución a nuestras crisis. Cuando dejemos de estar sometidos bajo el ala del Estado y podamos decidir qué hacer con nuestro dinero y qué no, el Estado deberá adaptarse también. El camino es la idependencia entre el Estado y el dinero, entre la emisión infinita y la emisión finita, entre el resguardo del valor y el impuesto inflacionario.

PERFIL

Ivan Tello es oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene 34 años años. Desde los 18, y antes de involucrarse en el mundo Cripto dirige una empresa de soluciones informáticas.

Es Especialista en inversiones online y criptomonedas, es socio fundador de Decrypto, una de las exchange más prestigiosas registradas en Argentina, y Director en Quantia Capital.

Es columnista habitual en el medios en temas relacionados con inversiones financieras.