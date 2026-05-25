Día Mundial de la Tiroides: alertan que hasta el 50% de los pacientes puede sufrir problemas en los ojos

Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides, una fecha que busca generar conciencia sobre las enfermedades vinculadas a esta glándula que afecta a millones de personas en todo el mundo. En ese contexto, especialistas alertaron sobre una complicación frecuente pero muchas veces subestimada: la Oftalmopatía Tiroidea, una enfermedad autoinmune que puede afectar la visión y modificar la apariencia del rostro.

Expertos del Hospital Universitario Austral explicaron que esta afección —también conocida como Orbitopatía de Graves— impacta directamente en la órbita ocular y puede provocar inflamación, visión doble y desplazamiento del globo ocular.

Qué es la Oftalmopatía Tiroidea y cómo afecta la visión

Según datos internacionales del Grupo Europeo sobre Orbitopatía de Graves (EUGOGO), entre el 25% y el 50% de las personas con enfermedad de Graves desarrollará algún grado de compromiso ocular.

Aunque la mayoría de los casos son leves, entre un 3% y un 5% pueden evolucionar hacia cuadros graves con riesgo de pérdida visual.

El doctor Rodolfo Vigo, jefe de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, explicó que la enfermedad aparece cuando el sistema inmunológico ataca por error tejidos que rodean al ojo.

“Existe una autoinmunidad dirigida contra el receptor de TSH que no solo se expresa en la tiroides, sino también en los fibroblastos orbitarios”, señaló el especialista.

Esa reacción inflamatoria provoca edema y expansión de los músculos extraoculares y del tejido adiposo, generando síntomas visibles como ojos saltones, inflamación palpebral o la característica “mirada de sorpresa”.

Por qué fumar empeora la enfermedad

Uno de los puntos más importantes que remarcan los especialistas es el impacto negativo del tabaquismo en este tipo de patologías.

Según explicaron, fumar aumenta la inflamación y empeora la respuesta inmunológica, lo que no solo incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad, sino que además reduce la efectividad de los tratamientos.

“Fumar no solo aumenta la incidencia y la severidad de la orbitopatía, sino que es el principal enemigo del tratamiento”, advirtió Vigo.

Además, indicó que el cigarrillo disminuye la respuesta a los corticoides y terapias biológicas utilizadas para controlar la enfermedad.

El impacto emocional y psicológico de la enfermedad

La Oftalmopatía Tiroidea no afecta únicamente la salud física. Los especialistas también advierten sobre las consecuencias emocionales y sociales que puede generar.

La endocrinóloga Jorgelina Guerra, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Austral, aseguró que el impacto en la calidad de vida puede ser comparable al de enfermedades crónicas de alto impacto.

“La visión doble, las alteraciones estéticas y las limitaciones funcionales pueden afectar seriamente el bienestar emocional de los pacientes”, explicó.

Cómo se trata la enfermedad

El tratamiento requiere un abordaje multidisciplinario entre endocrinólogos y oftalmólogos, y suele dividirse en distintas etapas según la evolución del cuadro.

Entre las principales medidas se encuentran:

Control hormonal estricto para alcanzar niveles normales de función tiroidea.

para alcanzar niveles normales de función tiroidea. Abandono absoluto del tabaquismo .

. Uso de corticoides intravenosos o inmunomoduladores durante la fase inflamatoria.

durante la fase inflamatoria. Cirugías reconstructivas o rehabilitadoras en casos avanzados o cuando la enfermedad ya se encuentra inactiva.

Los especialistas remarcan que la prevención y el diagnóstico temprano son claves para evitar complicaciones graves, como el daño irreversible del nervio óptico.

Cuáles son los síntomas que no deben ignorarse

Entre las señales más frecuentes que pueden alertar sobre compromiso ocular vinculado a la tiroides aparecen:

Ojos saltones

Inflamación alrededor de los ojos

Sensación de presión ocular

Visión doble

Sequedad ocular

Dificultad para cerrar los párpados

Dolor o irritación en los ojos

Ante cualquiera de estos síntomas, recomiendan realizar una consulta médica para recibir un diagnóstico adecuado y evitar complicaciones.