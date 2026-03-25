El secreto del yogur: cómo hacer un budín de chocolate húmedo, esponjoso y saludable

El budín de chocolate con yogur se convirtió en una de las recetas más buscadas para quienes quieren algo rico, fácil y más saludable. El secreto está en un ingrediente clave: el yogur natural, que aporta humedad, suavidad y una textura esponjosa sin necesidad de manteca ni aceites.

Según comparte la nutricionista Aye González (@ayegonzalez.nutricion) en redes sociales, esta preparación combina sabor intenso con una opción más equilibrada, ideal para la merienda o un antojo dulce sin excesos.

Por qué el yogur hace más húmedo el budín de chocolate

El yogur cumple una función clave en la receta: reemplaza grasas tradicionales y aporta una cremosidad natural que mantiene la masa húmeda por más tiempo.

Además:

Mejora la textura esponjosa

Evita que el budín quede seco

Aporta un perfil más liviano y equilibrado

Combinado con ingredientes como la harina de avena y el cacao amargo, el resultado es un budín intenso, húmedo y con mejor calidad nutricional.

Ingredientes para el budín de chocolate con yogur

Para preparar esta receta necesitás:

2 huevos

½ taza de yogur natural o griego

1 taza de harina de avena (o harina de almendras para versión sin gluten)

(o harina de almendras para versión sin gluten) ½ taza de cacao amargo

½ taza de azúcar mascabo (o 1 cucharada de endulzante líquido)

(o 1 cucharada de endulzante líquido) 1 ½ cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

Chips de chocolate (opcional)

Paso a paso: cómo hacer el budín húmedo y esponjoso

La preparación es simple y no requiere técnicas complejas:

Batí los huevos junto con el azúcar mascabo y la vainilla. Agregá el yogur y mezclá hasta lograr una base homogénea. Incorporá los ingredientes secos: harina de avena, cacao y polvo de hornear. Mezclá suavemente hasta obtener una masa cremosa y sin grumos. Volcá la preparación en un molde engrasado y sumá chips de chocolate. Cociná en horno medio o en sartén tapada a fuego bajo durante 30 a 40 minutos. Verificá la cocción con un palillo y dejá enfriar antes de desmoldar.

Tips para que el budín quede perfecto

Usar cacao amargo de buena calidad mejora el sabor

mejora el sabor No sobremezclar la masa para mantener la esponjosidad

Dejar enfriar bien evita que se rompa al desmoldar

Podés hacerlo en sartén si no tenés horno

Una opción rica, fácil y más saludable

Este budín se destaca por ser una alternativa ideal para quienes buscan reducir harinas refinadas y grasas, sin resignar sabor.

Gracias al yogur, la preparación mantiene su humedad por más tiempo y se convierte en un clásico para resolver una merienda rápida, casera y deliciosa.

Con información de Vía País