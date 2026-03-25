El secreto del yogur: cómo hacer un budín de chocolate húmedo, esponjoso y saludable
Una receta fácil y rápida que usa yogur natural para lograr un budín de chocolate súper húmedo. Ingredientes, paso a paso y tips para que quede perfecto.
El budín de chocolate con yogur se convirtió en una de las recetas más buscadas para quienes quieren algo rico, fácil y más saludable. El secreto está en un ingrediente clave: el yogur natural, que aporta humedad, suavidad y una textura esponjosa sin necesidad de manteca ni aceites.
Según comparte la nutricionista Aye González (@ayegonzalez.nutricion) en redes sociales, esta preparación combina sabor intenso con una opción más equilibrada, ideal para la merienda o un antojo dulce sin excesos.
Por qué el yogur hace más húmedo el budín de chocolate
El yogur cumple una función clave en la receta: reemplaza grasas tradicionales y aporta una cremosidad natural que mantiene la masa húmeda por más tiempo.
Además:
- Mejora la textura esponjosa
- Evita que el budín quede seco
- Aporta un perfil más liviano y equilibrado
Combinado con ingredientes como la harina de avena y el cacao amargo, el resultado es un budín intenso, húmedo y con mejor calidad nutricional.
Ingredientes para el budín de chocolate con yogur
Para preparar esta receta necesitás:
- 2 huevos
- ½ taza de yogur natural o griego
- 1 taza de harina de avena (o harina de almendras para versión sin gluten)
- ½ taza de cacao amargo
- ½ taza de azúcar mascabo (o 1 cucharada de endulzante líquido)
- 1 ½ cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Chips de chocolate (opcional)
Paso a paso: cómo hacer el budín húmedo y esponjoso
La preparación es simple y no requiere técnicas complejas:
- Batí los huevos junto con el azúcar mascabo y la vainilla.
- Agregá el yogur y mezclá hasta lograr una base homogénea.
- Incorporá los ingredientes secos: harina de avena, cacao y polvo de hornear.
- Mezclá suavemente hasta obtener una masa cremosa y sin grumos.
- Volcá la preparación en un molde engrasado y sumá chips de chocolate.
- Cociná en horno medio o en sartén tapada a fuego bajo durante 30 a 40 minutos.
- Verificá la cocción con un palillo y dejá enfriar antes de desmoldar.
Tips para que el budín quede perfecto
- Usar cacao amargo de buena calidad mejora el sabor
- No sobremezclar la masa para mantener la esponjosidad
- Dejar enfriar bien evita que se rompa al desmoldar
- Podés hacerlo en sartén si no tenés horno
Una opción rica, fácil y más saludable
Este budín se destaca por ser una alternativa ideal para quienes buscan reducir harinas refinadas y grasas, sin resignar sabor.
Gracias al yogur, la preparación mantiene su humedad por más tiempo y se convierte en un clásico para resolver una merienda rápida, casera y deliciosa.
Con información de Vía País
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