El truco de la pimienta negra en el lavarropas: para qué sirve y cómo usarla

En el mundo de los trucos de limpieza del hogar, hay uno que sorprendió por lo simple e inesperado: poner pimienta negra en el lavarropas.

Aunque a primera vista puede parecer extraño, distintos medios como A24 y portales de estilo de vida coinciden en que esta práctica puede ayudar a mejorar el lavado, especialmente en prendas oscuras.

Por qué recomiendan usar pimienta negra en el lavarropas

El principal problema de la ropa negra o de colores intensos no es solo el uso, sino la acumulación de residuos de detergente y suavizante en las fibras.

Con el tiempo, esa capa genera que las telas pierdan intensidad y se vean opacas o grisáceas.

En este contexto, la pimienta negra actúa como un abrasivo suave natural: sus partículas ayudan a desprender esos restos sin dañar la tela.

Para qué sirve este truco casero

Según lo difundido por A24 y otros medios, agregar una pequeña cantidad de pimienta negra al lavado puede aportar varios beneficios:

Conservar el color de la ropa oscura , evitando que se vea desgastada

, evitando que se vea desgastada Eliminar residuos de detergente que quedan adheridos a las fibras

que quedan adheridos a las fibras Mejorar el enjuague y la limpieza general

y la limpieza general Reducir olores persistentes en algunas prendas

Además, al eliminar esa “película” de productos químicos, el color original de la tela vuelve a lucir más intenso.

Cómo usar la pimienta negra correctamente

Para aplicar este truco de forma segura, se recomienda:

Colocar la ropa en el tambor del lavarropas Agregar una cucharadita de pimienta negra molida directamente sobre las prendas Usar un programa con agua fría o tibia Realizar el lavado habitual

No es necesario usar grandes cantidades: con una dosis pequeña alcanza para notar resultados.

Cuándo conviene hacerlo

Este método puede ser útil en situaciones específicas:

Cuando la ropa negra pierde intensidad

Si quedan residuos blanquecinos tras el lavado

En prendas de uso frecuente que se lavan seguido

Precauciones a tener en cuenta

Si bien es un truco casero sencillo, no reemplaza al detergente ni al suavizante. Además:

No se recomienda en ropa delicada o clara

Es importante usar pimienta bien molida

No debe abusarse de la cantidad

Algunos especialistas también advierten que su efectividad es limitada y que debe usarse como complemento, no como solución principal.

Un truco simple que gana popularidad

La pimienta negra, conocida principalmente como especia de cocina, suma así un nuevo uso en el hogar.

Fácil, económica y accesible, esta técnica se presenta como una alternativa más para cuidar la ropa y prolongar su vida útil sin recurrir a productos adicionales.

Clave para tener en cuenta:

Hay que saber que este truco no reemplaza el lavado tradicional, pero puede ser un aliado para mantener la ropa oscura con mejor aspecto por más tiempo.

Con información de A24