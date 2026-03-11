Truco casero: cómo limpiar la plancha con una pastilla de paracetamol

Cuando la base de la plancha de ropa se ensucia o se queman restos de tela, puede empezar a dejar manchas en las prendas o incluso pegarse al planchar. Para estos casos existe un truco casero que se volvió viral en redes sociales y que muchas personas comenzaron a probar: limpiar la superficie con una pastilla de paracetamol.

Aunque pueda parecer extraño, este método se utiliza para remover residuos quemados o suciedad adherida a la base metálica de la plancha, especialmente cuando quedan restos de telas sintéticas, almidón o productos utilizados para el planchado.

Por qué el paracetamol puede ayudar a limpiar la plancha

El paracetamol contiene compuestos que, al entrar en contacto con una superficie caliente, pueden ayudar a aflojar la suciedad pegada. Cuando la pastilla se derrite sobre la base de la plancha, facilita que los restos quemados se desprendan con mayor facilidad.

Por ese motivo, muchas personas lo utilizan para eliminar:

manchas oscuras en la base de la plancha

restos de tela derretida

residuos de almidón o productos de planchado

Cómo limpiar la plancha con una pastilla de paracetamol

El procedimiento es sencillo y se puede hacer en pocos minutos:

Encender la plancha y dejarla calentar a temperatura media. Tomar una pastilla de paracetamol con una pinza, papel o guantes para evitar quemaduras. Frotar suavemente la pastilla sobre las manchas de la base caliente. A medida que se derrite, la suciedad comenzará a desprenderse. Limpiar los restos con un paño o papel de cocina. Para terminar, pasar un trapo húmedo cuando la plancha esté tibia.

Precauciones a tener en cuenta

Si bien se trata de un truco doméstico muy difundido, es importante realizarlo con cuidado para evitar quemaduras y limpiar bien la base antes de volver a usar la plancha sobre la ropa.

También se recomienda probar primero en una zona pequeña para comprobar que la superficie no se dañe.

Este tipo de trucos caseros para el hogar suelen ganar popularidad porque permiten resolver problemas cotidianos de manera rápida y económica, utilizando elementos que la mayoría de las personas ya tiene en casa.