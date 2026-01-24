ESCUCHÁ RN RADIO
La pizza con masa de yogur que es tendencia: fácil, rápida y sin leudado

Una receta simple y rendidora que se prepara en minutos: esta pizza con yogur no lleva leudado, no requiere amasado y logra una base liviana y sabrosa, ideal para una cena rápida o una picada casera sin complicaciones.

Redacción

Por Redacción

Resolver una comida rica sin pasar horas en la cocina es posible. Esta pizza con yogur es una alternativa práctica, ideal para quienes buscan pizza casera sin amasar demasiado ni esperar leudados. La masa se prepara en pocos minutos, se estira, va directo al horno y logra una base liviana, sabrosa y firme, perfecta para una cena rápida, una picada informal o una comida improvisada.

No hace falta experiencia ni ingredientes raros: con lo que hay en casa, se puede lograr una pizza simple y efectiva.

Ingredientes

Para la masa

  • 1 pote de yogur natural (aprox. 190–200 g)
  • 2 tazas de harina leudante
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 pizca de sal

Para la cobertura

  • Salsa de tomate
  • Queso mozzarella
  • Orégano
  • (Opcional: aceitunas, jamón, tomate, rúcula o lo que tengas a mano)

Cómo prepararla paso a paso

  1. En un bowl, mezclar el yogur con el aceite de oliva y la sal.
  2. Agregar la harina de a poco hasta formar una masa suave y manejable.
  3. Estirar la masa sobre una placa previamente aceitada.
  4. Prehornear durante 8 minutos en horno fuerte (200 °C).
  5. Retirar, agregar la salsa, el queso y los toppings elegidos.
  6. Volver al horno entre 10 y 12 minutos, hasta que el queso se derrita y la base quede dorada.

Tip clave para que salga perfecta

Prehornear la base antes de agregar la salsa y el queso.
Este paso evita que la masa quede húmeda en el centro y logra una pizza más firme y crocante, incluso con coberturas generosas.

Ideal para cualquier ocasión

Esta receta es perfecta para salir del apuro, improvisar una comida casera o sumar una opción rápida al recetario diario. Una pizza fácil, sin complicaciones y lista en pocos minutos.

Con información de revista Gente


