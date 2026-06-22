Mapa: dónde queda Austria, el inesperado rival de la Selección en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se vive minuto a minuto y la Selección Argentina se enfrenta a una de las sorpresas del torneo: Austria. El cruce por la segunda fecha de la fase de grupos es clave para definir quién se queda con el liderazgo de la zona y evitar cruces pesados en la próxima ronda.

Aunque el país europeo no suele estar en el radar futbolero constante, llega al torneo con una generación de jugadores consolidada y un presente muy competitivo. Si estás armando la previa o queriendo entender más sobre el rival de la Scaloneta, acá te dejamos una guía rápida con todo lo que busca la gente en Google.

Dónde queda Austria y cuáles son sus características principales

Austria está ubicada exactamente en el corazón de Europa Central. Es un país mediterráneo, lo que significa que no tiene salida al mar, y funciona históricamente como un puente estratégico entre el este y el oeste del continente.

Para conocerlo en cifras rápidas:

Superficie: Tiene 83.882 kilómetros cuadrados.

Tiene 83.882 kilómetros cuadrados. Población: Cuenta con casi 9,2 millones de habitantes .

Cuenta con casi . Capital: Es Viena , reconocida mundialmente por su riqueza cultural y por ser una de las ciudades con mejor calidad de vida del planeta.

Es , reconocida mundialmente por su riqueza cultural y por ser una de las ciudades con mejor calidad de vida del planeta. Idioma oficial: Se habla alemán .

Se habla . Moneda: Utiliza el euro y forma parte de la Unión Europea desde 1995.

Su ubicación la hace rodearse de vecinos importantes. Limita con un total de ocho países: Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein.

Un mapa dominado por los Alpes y el Danubio

La geografía de Austria explica mucho de su cultura y su estilo de vida. Los Alpes austríacos cubren casi el 60% del territorio, convirtiendo al país en una potencia absoluta de los deportes de invierno y el turismo de alta montaña, con paisajes llenos de lagos glaciares y valles profundos.

El otro gran emblema del país es el río Danubio, una de las autopistas fluviales más importantes de Europa. Este río atraviesa ciudades principales como la capital, Viena, y Linz, sirviendo desde hace siglos como el motor principal de comercio y transporte con Europa del Este.

De un imperio histórico al orden táctico en la cancha

La relevancia actual de Austria se entiende a través de su pasado. Durante el siglo XIX, fue el epicentro del Imperio Austrohúngaro, una de las potencias políticas y territoriales más gigantescas de la época. Tras la Primera Guerra Mundial en 1918, el imperio se disolvió y el país renació como una república parlamentaria federal independiente.

Esa misma estructura y disciplina histórica se nota hoy en su seleccionado de fútbol. Tras 28 años sin jugar un Mundial, el equipo regresó a la competencia con un juego ordenado, físico y muy táctico, convirtiéndose en una verdadera amenaza que la Selección Argentina busca descifrar para asegurar su clasificación.