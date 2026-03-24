Ni sudokus ni crucigramas: el pasatiempo que ayuda a cuidar el cerebro con el paso del tiempo

Mantener el cerebro activo es una de las claves para preservar la memoria y la agilidad mental a medida que pasan los años. Durante mucho tiempo, actividades como los sudokus y crucigramas fueron señaladas como las mejores aliadas para este objetivo.

Sin embargo, en los últimos años, distintos estudios comenzaron a destacar que existe un pasatiempo aún más completo para estimular la mente y retrasar el deterioro cognitivo.

Observación de aves: el hábito que más estimula la mente

Lejos de los juegos tradicionales, especialistas apuntan a la observación de aves como una de las actividades más efectivas para ejercitar el cerebro.

Este pasatiempo requiere atención sostenida, ya que implica identificar especies, reconocer sonidos y detectar detalles del entorno natural. En ese proceso, se activan múltiples funciones cognitivas como la memoria, la concentración y la percepción visual.

Además, la práctica regular contribuye a fortalecer la llamada reserva cognitiva, un factor clave para mantener el cerebro activo y disminuir el impacto del envejecimiento.

Qué hábitos ayudan a evitar el deterioro cognitivo

Más allá de un pasatiempo puntual, los especialistas coinciden en que cuidar el cerebro depende de un conjunto de hábitos sostenidos en el tiempo.

Entre los más recomendados se encuentran:

Leer con frecuencia y aprender nuevas habilidades

y aprender nuevas habilidades Socializar y mantener vínculos activos

y mantener vínculos activos Realizar actividades que impliquen atención y desafío mental

Llevar una alimentación equilibrada, rica en antioxidantes y grasas saludables

A esto se suman dos pilares fundamentales: el descanso adecuado y la gestión del estrés. Dormir bien permite consolidar la memoria y recuperar funciones cerebrales, mientras que la actividad física favorece la circulación y oxigenación del cerebro.

Un enfoque integral para cuidar la salud mental

En este contexto, los especialistas destacan que la clave está en lograr un equilibrio entre actividad mental, física y emocional.

Incorporar hábitos simples, como salir a la naturaleza, observar aves o realizar actividades que despierten la curiosidad, puede marcar la diferencia a largo plazo y ayudar a mantener el cerebro activo y saludable.

Con información de Terra