Nueve alimentos que protegen el cerebro y potencian la agilidad mental
Los especialistas coinciden en que mantener una dieta equilibrada, rica en alimentos naturales y baja en ultraprocesados, es una de las mejores estrategias para cuidar el cerebro a largo plazo.
La alimentación cumple un papel clave en la salud cerebral. Diversos estudios científicos señalan que ciertos nutrientes ayudan a proteger las neuronas, mejorar la memoria y mantener la agilidad mental con el paso del tiempo.
Especialistas en nutrición destacan que una dieta rica en antioxidantes, ácidos grasos saludables, vitaminas y minerales puede contribuir a reducir el deterioro cognitivo y favorecer el buen funcionamiento del cerebro.
Nueve alimentos recomendados por expertos para cuidar la salud cerebral
1. Pescado azul
El salmón, el atún y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega-3, fundamentales para la estructura de las neuronas. Estos nutrientes ayudan a mejorar la memoria y la concentración, además de reducir procesos inflamatorios en el cerebro.
2. Frutos secos
Las nueces, almendras y avellanas contienen vitamina E, antioxidantes y grasas saludables que protegen las células cerebrales frente al envejecimiento.
3. Arándanos
Estos frutos son conocidos por su alto contenido de antioxidantes, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y pueden mejorar la comunicación entre las neuronas.
4. Verduras de hoja verde
Espinaca, kale y acelga aportan vitaminas del grupo B, vitamina K y antioxidantes que favorecen la función cognitiva y ayudan a mantener el cerebro activo.
5. Chocolate negro
El cacao contiene flavonoides, compuestos que mejoran la circulación sanguínea hacia el cerebro y pueden favorecer la concentración y la memoria.
6. Aguacate
Rico en grasas monoinsaturadas, el aguacate ayuda a mantener una buena circulación sanguínea, algo fundamental para el correcto funcionamiento cerebral.
7. Huevos
Son una fuente importante de colina, un nutriente esencial para la memoria y el desarrollo de neurotransmisores vinculados al aprendizaje.
8. Té verde
Esta bebida contiene antioxidantes y compuestos que favorecen la concentración y la actividad cerebral, además de aportar un leve efecto estimulante.
9. Cereales integrales
Aportan energía de liberación lenta que el cerebro necesita para funcionar durante todo el día, ayudando a mantener la concentración y el rendimiento mental.
Alimentación y salud cerebral
Los especialistas coinciden en que mantener una dieta equilibrada, rica en alimentos naturales y baja en ultraprocesados, es una de las mejores estrategias para cuidar el cerebro a largo plazo.
Incorporar estos alimentos en la rutina diaria no solo contribuye a potenciar la agilidad mental, sino que también ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas y a mantener la mente activa a lo largo de los años.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar