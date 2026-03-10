El truco de jardinería: por qué recomiendan enterrar cáscaras de manzana en las macetas

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar sus plantas y mejorar el estado del jardín, la huerta o las macetas del hogar. Entre los trucos caseros que recomiendan los especialistas en jardinería, uno de los más simples consiste en enterrar cáscaras de manzana en la tierra.

Según informó Vía País, esta práctica se volvió cada vez más popular porque permite reutilizar restos orgánicos y al mismo tiempo enriquecer el sustrato de forma natural, sin recurrir a fertilizantes químicos.

Además de ser una opción ecológica, este método contribuye a mejorar la salud del suelo y favorece el crecimiento de las plantas.

Qué beneficios tienen las cáscaras de manzana para las plantas

De acuerdo con especialistas en jardinería, las cáscaras de manzana contienen nutrientes esenciales y materia orgánica que resultan beneficiosos para el suelo.

Cuando se entierran en la tierra y comienzan a descomponerse, liberan componentes que ayudan a mejorar la estructura del sustrato y estimulan la actividad de microorganismos beneficiosos.

Entre sus principales aportes se destacan:

Potasio , fundamental para el crecimiento y la floración.

, fundamental para el crecimiento y la floración. Fósforo , que fortalece el desarrollo de las raíces.

, que fortalece el desarrollo de las raíces. Pequeñas cantidades de nitrógeno, que favorecen el crecimiento de la planta.

Además, la materia orgánica que liberan ayuda a mantener la tierra más suelta y aireada, lo que facilita el desarrollo de raíces fuertes y saludables.

Otro beneficio importante es que mejoran la retención de humedad del suelo, actuando como una especie de esponja natural que ayuda a conservar el agua por más tiempo.

Cómo aplicar este truco en las macetas o en el jardín

Para aprovechar esta técnica de jardinería casera no se necesitan herramientas especiales ni productos adicionales.

Los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Guardar las cáscaras de manzana luego de consumir la fruta. Cortarlas en trozos pequeños para acelerar su descomposición. Enterrarlas a pocos centímetros de profundidad, cerca del tallo de la planta. Cubrirlas bien con tierra para evitar atraer insectos. Continuar con el riego habitual para activar el proceso de descomposición.

Con el paso de las semanas, es posible notar que la tierra se vuelve más suelta y las plantas adquieren un color verde más intenso, señal de que están absorbiendo mejor los nutrientes.

Un fertilizante natural y económico

La incorporación de cáscaras de manzana y otros restos orgánicos en el suelo es una forma sencilla de mejorar la calidad del sustrato de manera sustentable.

Además de ayudar al crecimiento de las plantas, este método permite reducir residuos y aprovechar mejor los restos de alimentos del hogar, convirtiéndolos en un fertilizante natural.

Para quienes buscan cuidar sus plantas de forma ecológica y económica, se trata de una solución práctica que puede aplicarse tanto en macetas como en jardines o huertas caseras