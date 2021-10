Tenso cruce entre Espert y Randazzo durante el Coloquio de IDEA

El 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) que se llevó a cabo en el Centro Costa Salguero finalizó éste viernes con la participación de Alberto Fernández, pero una de las sorpresas del día se dio con el cruce inesperado entre Jose Luis Espert y Florencio Randazzo.

La campaña electoral de la provincia de Buenos Aires se metió en el tradicional congreso y tuvo su punto de ebullición en un panel modedaro por el periodista Fernando González, que también contó con la presencia de los candidatos a diputados del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; de Juntos, Diego Santilli; del Frente más Valores, Cynthia Hotton, de Vamos con Vos.

Los candidatos bonaerenses de Vamos con Vos, Randazzo, y de Avanza Libertad, Espert, fueron los protagonistas del momento más tenso del debate. Se cruzaron fuerte cuando tuvieron que explicar cuál sería el primer proyecto que presentarán en el Congreso.

Todo comenzó cuando Randazzo manifestó que se necesita una ley de estabilidad económica para poder tener previsibilidad ya que “la presión fiscal es insostenible. Necesitamos sacar presión sobre el sector productivo”.

La respuesta de Espert no se hizo esperar: “Celebro la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo. Tenemos un nuevo liberal en el panel. Espero que no sea porque estamos en época electoral, porque nunca te escucho hablar de estas cosas. Bienvenido al sentido común".

Randazzo no se quedó callado y retruco: “No se trata de ser liberal o no ser liberal”, esgrimió y adujo que con chicanas no se pueden generar diálogos constructivos.