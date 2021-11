Todo lo que podes hacer en el cumpleaños de la feria de artesanos de Neuquén

Como todos los años (menos en 2020) algún día de viento o lluvia va a acompañar a la Feria Nacional de Artesanos. Ellos ya lo saben. Pero no dejan de tomarlo como un espacio de encuentro: «hace muchos años que hacemos este evento, el único año que no se hizo fue el último por el tema de la pandemia y elegimos esta fecha por la formalidad del cumpleaños de la feria de Neuquén, que llegó a los 42 años, así que estamos muy felices», comentó uno de los organizadores, Walter Cardozo.

La Feria Nacional tendrá cinco días para recorrerla, desde hoy hasta el 8 de noviembre, sobre avenida Argentina, entre las calles Roca e Independencia. Habrán alrededor de 400 puestos con artesanos y artesanas de todas partes del país que mostrarán productos de diversos rubros.

Cardozo señaló que «por suerte el reconocimiento del evento por la cantidad de tiempo, la calidad y el cuidado del trabajo en estos encuentros hace que mucha gente confíe y quiera venir de todos lados con gran expectativa«.

Además de los puestos, también habrá shows en vivo. Es que también estará la fiesta del Arte Popular Callejero que nuclea a distintos artistas regionales en un escenario central ubicado frente al monumento a San Martín y en otro menor en la plaza de Vuelta de Obligado. Los espectáculos podrán presenciarse el viernes, sábado y domingo a partir de las 19, presentándose el último a las 22.

Pero eso no será todo, como es habitual también habrá shows callejeros. «Siempre sobre la avenida, donde se corta la calle, hay actividades callejeras de música, de gente pintando», explicó Cardozo.

El año pasado fue el único que no se celebró este evento por las restricciones determinadas en el contexto de la pandemia. Este año se realizará pero con nuevas medidas de cuidado. «Se tuvo que reducir un poco la cantidad de participantes porque obviamente no se permite la permanencia de tanta gente, entonces en vez de tener 600 puestos tenemos unos 400, además rediseñamos el trazado de ambas plazas», apuntó el organizador.

A partir de hoy por la tarde ya se podrá asistir al evento que durará, en todos los casos, hasta la medianoche. Aunque en los cuatro días restantes, los puestos estarán disponibles desde las 10.

Desde la Feria de Artesanías de Neuquén invitan, entonces, a encontrarse en «el momento y lugar indicado» para compartir y hacer que esta 25 edición de la fiesta «se convierta en el mejor encuentro artesanal del país«.