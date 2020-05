Tomás Balmaceda: “Todos nos habremos ido y la filosofía seguirá aquí”

Tomás suele presentar grandes temas filosóficos enfocados desde la óptica de autores que no son “tan reconocidos”. (Foto gentileza Posta.fm)

Libros con miles de ventas. Podcast con números altísimos de audiencia. Videos en Youtube, programas de televisión, hilos en redes sociales. Pasan los años y las generaciones con sus hábitos de consumo, pero la filosofía permanece como uno de los temas que nos interpelan a todos. ¿A qué se debe que el interés por este tópico se mantenga siempre con la misma intensidad, aún cuando prejuiciosamente podría señalarse que generaciones más recientes son un tanto más desinteresadas?





Para responder esto, nada mejor que ir directo a una fuente autorizada. Tomás Balmaceda es, como lo definimos en “Quedate en casa”, un todoterreno. Periodista, filósofo y escritor, se prestó a la charla con RÍO NEGRO y dejó varias definiciones interesantes.

“La filosofía está con nosotros hace, al menos, 25 siglos. Pensar que nosotros somos testigos de su fin es un poco pretencioso, nosotros y todos los que conocimos en nuestra vida nos habremos ido y la filosofía seguirá aquí”, explica Tomás. Y añade que “la última mujer o el último hombre seguramente filosofará antes de dar su último aliento. Creo que las preguntas acerca de aspectos de la vida como el amor, la muerte, el destino, la existencia de dios, la mente y otras similares están siempre presentes”.

Uno de los planteos fue respecto a una posible relación entre el aislamiento y la filosofía. Ante la premisa de si el encierro puede generar cierta introspección, y si esto sirve como disparador para la reflexión filosófica, Balmaceda aclara algunas cuestiones que a veces quedan sueltas.

“Existe una idea muy difundida que une a la filosofía con el ocio o con el ‘no estar haciendo nada’. Esto genera, a veces, confusiones. Una de las múltiples facetas de la filosofía es que no tiene, necesariamente, un fin productivo: uno no siempre reflexiona para tener un producto terminado o un objeto con valor en el mercado. En ese sentido, la filosofía y el ocio, en tanto oposición al trabajo, se dan de la mano. Pero no sé si los tiempos de aislamiento fomentan la reflexión filosófica por estar encerrados. Si lo hacen, creo, es porque rondan la incertidumbre y los miedos”, afirma.



Tomás, en la presentación de su último libro, #Piénsalo. (Foto gentileza)



Pensando en los cambios de generaciones, una gran herramienta para acercar la filosofía (suponiendo que fuera necesario) a los jóvenes fueron los podcasts, los libros y los videos. En esta nueva metodología de trabajo, en la que tanto nuestro entrevistado como Darío Sztajnszrajber son grandes ejemplos, se “baja a tierra” los temas con una explicación más cercana al público general que al academicismo estricto.

Al respecto, Tomás afirma que “admiro y celebro lo que hace Darío, me parece que abrió un camino para todos los que nos gusta la divulgación de ideas y lo hizo de un modo rotundo: no sólo habla “cosas difíciles” sino que experimenta con formatos y no teme generar controversia”.

Además, desliza que “yo, y otros colegas, caminamos por los senderos que él despejó pero con otros estilos. Me siento cercano a la filosofía analítica y me gusta acercar problemáticas y autores que quizá no son tan conocidos pero que representan otras formas de pensar”.

En relación a la repercusión que esta metodología genera, asegura que “no siento que haya resistencia de mis colegas porque tengo un camino académico más o menos sólido (soy doctor, tengo cargos concursados, sigo publicando en revistas científicas) y trato de ser prolijo a la hora de razonar ciertos temas. Pero no creo que la mirada académica sea la única posible ni válida”.



La última mujer o el último hombre seguramente filosofará antes de dar su último aliento” aseguró Tomás, en relación a la vigencia de la filosofía.



La elección de Tomás como entrevistado estuvo lejos de ser azarosa. No solo es referente porque es filósofo: también lo es por la forma en la que divulga sus conocimientos, por las preguntas que plantea, y porque mezcla conocimientos de este campo con tecnología, escritura, periodismo y más. Es interesante, entonces, intentar comprender como confluye todo en su trabajo. ¿Hay un hilo conductor que hilvane todas estas vocaciones/profesiones?

“¡Sabés que me encantó lo de todoterreno! Yo me percibo como muy inquieto y con muchos intereses, al igual que casi todo el mundo. Creo que la diferencia es que yo uso las herramientas gratuitas que da la web (redes sociales, newsletter, podcasts, en su momento, blogs), para comunicar esas pasiones y darlas a conocer. Entonces parecen más salientes. De todos modos, yo creo que la filosofía es la disciplina de trabajar con conceptos y, en ese sentido, tiñe todo lo que hago”, afirma.

La filosofía forma parte, a nivel universitario, de las carreras de humanidades. Por eso, le consultamos a Balmaceda sobre la situación actual de estas carreras. ¿Hay un respaldo a estas carreras, considerando la importancia que tienen en la sociedad? ¿Sigue existiendo un menosprecio para quienes deciden meterse de lleno en este ámbito?

“Es un tema difícil, no sé si tengo una opinión muy formada pero siento que ciertas disciplinas nos robaron el término “ciencia” y hoy sólo los físicos o biólogos pueden usarlas, cuando las ciencias sociales tenemos un largo recorrido hecho. En una época me daba bronca que había en la TV Pública un programa que se llamaba “La liga de la ciencia” y ¡no había científicos sociales! Creo que es una de las áreas en donde más tenemos que trabajar”, aseguró.

Siempre habrá preguntas para hacerse, y la filosofía estará allí para alentar a que nos cuestionemos todo. Lo hizo en la antigüedad, lo hace ahora y lo hará en el futuro. En pleno aislamiento o con la rutina habitual, nunca está de más hacerse preguntas.