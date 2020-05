Cuatro reconocidos artistas dialogan sobre libros en #LeerEnCasa

Para esta segunda tarde, que se espera nublada y fresca, ideal para un café bien negro acompañado de un libro, leerán cuatro artistas muy reconocidos en la región: Ely Navarro, Dardo Sánchez, Emilse Giardili y Fernanda Marino.

Los textos elegidos serán variados, y apuntan a compartir en familia. La cita será por medio del Facebook de la Secretaría de Cultura (@culturacipo).

Los sábados por la tarde son una cita obligada para los amantes de la literatura, así como para los seguidores de los artistas que formarán parte de esta jornada.

La Dirección de Artes Escénicas llevará adelante esta segunda emisión del ciclo que empezó en Buenos Aires, de la mano del director de teatro Juan Parodi, y el periodista Maxi Legnani. Empezó como una inquietud a través de Twitter, y a más de un mes de aislamiento social, el ciclo se replica en varios puntos del país.



Se trata de una de las muchas acciones que realiza el municipio de Cipolletti, en el marco de la crisis sanitaria por la presencia del coronavirus, en este caso de la mano de Cultura, para ofrecer contenidos digitales a los vecinos y vecinas que permanecen en sus casas y cumplen el aislamiento que decretó el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.



Ely Navarro, el escenario como un ring

Ella es de 25 de mayo, La Pampa, y desde los años 80 vive en Neuquén. Estudio en la Escuela Superior de Bellas Artes, es actriz y profesora de arte dramático. Hace 8 años comenzó a dirigir sus propios textos, con un elenco que la acompaña desde entonces. Le gusta el boxeo y entrena “fuerte”. De hecho, encontró un vínculo entre la escena y el ring, dice.

Este sábado leerá textos de la escritora mendocina María Cristina Ramos, con “imágenes hermosas para cerrar los ojos y soñar, en épocas de encierro dónde hace falta ese abrazo”.

“Seleccioné un ´Cuento de la buena suerte´ para todas las edades. Todo este libro es una belleza, los leo en clases, los regalo en cumpleaños porque siempre queda en el alma ese abrazo secreto de la escritora con él o la que lee”, expresó.

Para ella es “indispensable pensar en tejer redes de contención, escucha y empatía entre los artistas. Ya sea desde un llamado, a un mensaje, a compartir música, videos, películas lo que sea que haga más corta esta distancia”, sostuvo y aseguró que “esto nos fortalecerá y difícilmente seamos los y las mismas”.

Dardo Sánchez, titiritero desde la cuna

Dardo Sánchez es titiritero, actor y director. Es miembro y cofundador de la compañía “Atacados por el Arte” y fue docente en la Escuela de Títeres de Neuquén.

Compartirá algo de "El corazón delator", de Edgar Allan Poe. Para él se trata del padre de la novela policíaca, renovador de novela gótica y los cuentos de terror. “Es uno de los cuentos que más me cautiva por su perfecta construcción, el relato del protagonista en primera persona, un creciente clímax y su final sorprendente”, expresó.

Dardo no encontró mucha dificultad en la soledad, pero sabe que esto no es así para todas ni todos. “Muchos no la están pasando bien, por eso trato de estar atento a quienes poder ayudar y colaborar con lo que pueda”, contó.

“Para el final de esto tengo sensaciones contrapuestas, según mi estado de ánimo: a veces son apocalípticas y otras esperanzadoras. Espero y deseo que todo este trance sirva para que salgamos mejores, cómo personas y humanidad”, auguró el actor.

Emilse Giardili: “En mis circunstancias no debería quejarme”

Es actriz, integrante de la compañía "El Piso de Arriba", de Cipolletti. Es profesora de Teatro y docente en la Escuela Superior de Bellas Artes, y con la obra “Mujer en la ventana con perfume de ayer (y el alma prendida con alfileres)” ganó varios premios.

Eligió "El árbol generoso", de Shel Silverstein, un libro clásico que plantea “una reflexión en torno a una amistad incondicional y desinteresada que no es correspondida en igual medida”.

También leerá algo de "El pájaro del Alma", de Mijal Snunit. “Un hermoso libro para enseñar niñas y niños a escuchar su alma, su interior y trabajar e identificar sus sentimientos y emociones”.

Estos días de encierro transcurren, para ella, con una pseudo normalidad. “Acompañada con mi familia, compartimos buenas charlas y también tenemos espacios propios y personales -necesarios también-“, aclaró y contó que “en todo este tiempo, permanentemente me acompaña la lectura”.

“Dentro de las circunstancias, no debería quejarme”, resumió, y adelantó que espera que la salida del aislamiento sea “fortalecidos y más humanos”, muy en línea con Dardo.

Fernanda Marino, “de esto no volveremos iguales”

Es actriz, directora y dramaturga y vive en Neuquen. Estrenó "Mujer en redes" (2013); "En Tránsito" (2014) y "El Catalejo" (2019). Se define como una férrea defensora del teatro independiente, y relatará partes de "La historia interminable", de Michael Ende. “Lo interesante del planteo de este autor es que es el lector termina resolviendo la historia”, dice.

Sobre el libro, Fernanda opinó que “tiene un planteo profundamente poético donde la infancia es retratada sin prejuicios ni estereotipos”, y justamente cree que “esa es la forma que las infancias necesitan ser acompañadas”.

En estos días reflexiona sobre la humanidad, aislada en su casa, y se imagina “una vuelta progresiva donde muchas de nuestras costumbres se van a modificar”.

“Lo tomo como la parte de la historia que nos toca vivir, a nuestros abuelos les tocó la guerra, a nosotres esta pandemia”, agregó. “Seguramente después de mucho tiempo seremos capaces de evaluarla”.