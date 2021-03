Tortoriello junta respaldos para su candidatura a diputado en Río Negro

El ex intendente cipoleño Tortoriello consolida su precandidatura. Foto Gentileza.

El ex intendente cipoleño Anibal Tortoriello consolida su precandidatura a diputados por el PRO, a partir del respaldo advertido en esa fuerza macrista y de apoyos de la dirigencia nacional. El sábado, la Asamblea se reunió en Regina para ratificar su postura de alianza, esencialmente con la UCR que el 11 de abril elegirá su nueva conducción partidaria.

Días antes, el próximo 7 de abril, el PRO volverá a reunirse y, ahora, será en Bariloche, previéndose la asistencia de la presidenta del partido, Patricia Bullrich. La ex ministra recibió la última semana en Buenos Aires a Tortoriello y al legislador Juan Martín para comprometer su acompañamiento a la postulación del cipoleño. Su primer gesto sería su asistencia a Bariloche.

Tortoriello tuvo reuniones con el Jefe del Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta y el exsenador Miguel Pichetto. En Río Negro, el cipoleño avanza con su postulación aunque, todavía, deberá formalizarla frente a otras insinuaciones, como la del abogado roquense Nicolás Suárez Colman.

“La PASO es lo mejor para definir quién será el mejor representante de la Alianza”, afirmó Tortoriello frente a la pretensión de la UCR de mantener la banca de Cambiemos que vence con el mandato de Lorena Matzen. “Es una lógica aspiración, pero están las PASO para dirimirla”, explicó.

La Asamblea del PRO encomendó a la conducción, encabeza por Tortoriello, a la negociación de la renovación de alianzas. Como previa a la campaña que se viene, Martín resaltó que la propuesta del partido es “mostrarse claramente como la verdadera oposición a un gobierno nacional que todos los días se empecina en complicarle la vida a los argentinos”.

No hubo decisión de la Asamblea a postulaciones, pero si respaldos. El presidente del cuerpo, Nicolás Carasalle y el legislador Martín explicaron y alentaron la candidatura del ex intendente cipoleño. Él, a su turno, arengó por la continuidad de Juntos por el Cambio y proponer “candidatos comprometidos, decentes y con vocación de servicios”.

La reunión en Regina juntó representantes de los ocho circuitos electorales y,también, participó el ex diputado nacional Sergio Wisky.

Las otras fuerzas todavía no exponen sus candidaturas, y Tortoriello acelera el paso de la suya. Así organizó otro encuentro convocado para el 7 en Bariloche con Bullrich.