Trabajadores del EPAS volvieron a reclamar por su pase a planta

La protesta en chos Malal no afectó el tránsito. Foto: Facebook @elgrifo.epas

Trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento realizaron una protesta a la vera de la Ruta 40 en el ingreso a la localidad de Chos Malal, a unas ocho cuadras de la planta de tratamiento de residuos cloacales, donde realizan sus tareas habituales. La medida de fuerza no afectó el tránsito vehicular que circulaba por ese sector.

El personal del EPAS reclama que se efectivice el pase a planta permanente con la firma de los correspondientes decretos. En la capital histórica son 14 empleados que fueron absorbidos por el organismo provincial cuando fueron desafectados de la Planta de Agua Pesada.

Pablo Azua, el delegado de los trabajadores explicó que hoy se realizó una asamblea en una de las sedes del EPAS en la capital Neuquina. Explicó que son 200 personas que se encuentran en condición de personal temporal, que concursaron y fue evaluado su desempeño durante el período de seis meses de prueba que establece el convenio. Sin embargo, no han avanzado los trámites para mejorar las condiciones del personal.

El referente gremial advirtió: “Si la semana que viene no tenemos los decretos nos vamos a la ruta corte de ruta”. Azua agregó que no se han cumplido los compromisos asumidos en las paritarias de 2017. “Entendimos durante la pandemia la situación, garantizamos el servicio y no podemos esperar más”, agregó.

El conflicto se dio a conocer el pasado 17 de octubre, cuando los trabajadores del EPAS realizaron un corte de ruta en Arroyito.