Los trabajadores del EPAS levantaron el corte de la Ruta 22 en Arroyito

Actualizada 13.43 hs.-

Los trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) levantaron el corte de la Ruta 22 en Arroyito. El delegado Pablo Azúa informó que la semana próxima tendrán una nueva asamblea para evaluar acciones. El corte fue total, aunque con algunas excepciones de paso, y no tenía caminos alternativos porque se apostaron sobre el puente El Carancho. Denuncian que no se cumplen varios puntos, como los pases a planta permanente, y que no tienen respuestas del Gobierno.

El corte comenzó esta mañana y los trabajadores informaron que permitían el paso de las personas que contaran con turnos médicos, tengan alguna emergencia o transiten con niños o ancianos.

Explicaron que desde hace dos meses reclaman el cumplimiento de decretos ya firmados que corresponden a distintos aspectos. Uno de los más importantes es el pase a planta permanente de los empleados de Senillosa y Chos Malal. También reclaman ingreso de más personal. "Además del Acta 17 que es para los trabajadores de sectores de talleres que realizan tareas especializadas como tornero, gruista, maquinista, electricista, soldador”, detalló el delegado de Cutral Co a La Voz.

También manifestaron que no cuentan con apoyo de la conducción provincial de ATE, que dirige Carlos Quintriqueo.

Según fuentes policiales, hubo alrededor de 100 rodados esperando de cada lado del corte.