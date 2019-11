Roca

Cierra los ojos, inspira y expira profunda y pausadamente y percibe tu respiración. Piensa y repite: “yo no soy este cuerpo, yo no soy esta mente”. Tú eres más que ello. Tu eres un ser maravilloso y único como todo ser humano.



Tú puedes trascender tus pensamientos y tus juicios sobre ti y las cosas simplemente aceptándolas como son, acogiéndolas en tu ser sin cuestionarlas ni cuestionarte. Ama lo que es tal cual es. Ámate a ti mismo sin medirte y recobrarás la libertad interior y la paz.

El amor y la aceptación son el punto de partida. No te inmiscuyas en lo que no tienes influencia, en lo que tú no puedes manejar ni cambiar. Puedes llegar muy alto en el mundo del espíritu e irradiar mucha luz si respiras concientemente en el silencio.



Alberto Félix Suertegaray

