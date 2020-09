Tres rionegrinos y un neuquino detenidos por el robo de crudo, uno es expolicía

Fuentes oficiales confirmaron que, en total, son tres los rionegrinos que fueron detenidos en las últimas horas durante los 39 allanamientos simultáneos que se realizaron ayer y que fueron dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, tras una investigación de la Fiscalía Federal N°2 a cargo de Cecilia Incardona. Además, personas cercanas a la causa informaron de un detenido en Neuquén.

En total son 21 los sospechosos y ahora los acusan de integrar una banda que se dedicaba al robo de petróleo que luego destilaban, refinaban y comercializaban.

De acuerdo con la investigación, que duró unos ocho meses, los integrantes de la organización realizaban todo el circuito comercial, desde la extracción -a través de los oleoductos que pertenecen a la empresa estatal YPF- hasta el transporte y, en algunos casos, su destilación en una planta clandestina que vierte los desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo, según informó el sitio fiscales.gob.ar.

Por la operación, la empresa habría perdido más de cinco millones de dólares, indicó una fuente.

Se supo que una de las personas detenidas en Olavarría había estado residiendo en Roca. Se trata del mismo sujeto que en 2012 fue detenido en una causa por el robo de crudo en un oleoducto ubicado en la zona de bardas, al norte de Roca.

Por ese delito fue condenado a nueve años de prisión pero se encontraba en libertad ya que sus abogados habían apelado la sentencia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se había expedido sobre el tema.

Pero también ayer por la tarde se realizaron otros dos allanamientos en la zona. Uno fue en calle La Plata, en Roca, en la sede una panadería que es propiedad de un exefectivo de la policía. Fuentes federales confirmaron que desde allí se detuvo a una persona y se secuestró documentación.

"Apenas se concretó la medida, fue trasladado a la sede de la Policía Federal, en Neuquén", dijo la fuente consultada por este medio, quien confirmó que se trata de un exefectivo de la policía rionegrina.

Del tercer rionegrino detenido no surgieron muchos datos. Sólo se supo que es una persona que residía en la ciudad de Catriel y que también aparece en las escuchas telefónicas realizadas en medio de la investigación, por lo que se lo detuvo por averiguación de antecedentes. Además se secuestraron herramientas, rodados y caños.

El hombre detenido en Neuquén también tenía elementos que estarían vinculados al robo del crudo. Tenía herramientas de precisión que serían utilizadas para hacer la extracción.

En Cutral Co no hubo detenidos, pero sí se allanó una reconocida petroquímica. No solo se incautaron muestras de tierra, sino que surgió un posible nuevo delito por un depósito de material peligroso que generaría daño ambiental, el mismo tipo de hecho que generó la causa actual.