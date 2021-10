Triunfazo del Peque sobre Casper Ruud en Indian Wells

Sólido triunfo de Diego Schwartzman en octavos de final de Indian Wells. El Peque jugó en gran nivel y despachó en sets corridos (doble 6-3) al ascendente noruego Casper Ruud. En cuartos, el argentino será rival de Cameron Norrie o Tommy Paul, que están jugando su partido.

El Peque venía de un partidazo en tercera ronda contra el británico Daniel Evans, que llegó a estar 7-5 y 4-2 arriba. Esta vez, Schwartzman fue mucho más sólido y no necesitó ninguna remontada porque fue claramente superior a Ruud.

Diego impuso condiciones con la sobriedad de su saque y, sobre todo, con una devolución que le permitió gobernar el partido casi de punta a punta. ''Es una gran victoria para mi. Él (por Ruud) es mejor cuando está parado en la línea y empieza a mover la pelota. Traté de jugar fuerte cuando me quedaba para moverlo. Me encontré rápido con la devolución y eso me da mucha confianza'', dijo el jugador a ESPN luego del encuentro.

Go go Diego 💪 @dieschwartzman notches his first Top-10 victory of 2021, defeating Casper Ruud 6-3 6-3 to reach the quarter-finals at #BNPPO21 pic.twitter.com/B7lKFAcrrC